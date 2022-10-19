Kitap okumak izlediğiniz film ve dizi gibidir, kendi filminizi çekersiniz

Kitap okumak izlediğiniz film ve dizi gibidir, kendi filminizi çekersiniz

Kitap okumak kimileri için zor bir eylem olabilir ama bir alışkanlık haline getirildiği zaman her aksam izlenen dizi ve film gibi olur. Aynı zamanda kitap okurken kendi filminizi çekersiniz.

Kitap okumak, sizin izlediğiniz dizi ve filmler gibidir aslında. İnsanlar okudukça kendi filmlerini çeker. Kendi baktıkları gibi bakarlar hayata.

Bir yazarın yazmış olduğu hikayeye onun penceresinden size bir kapı açılır. Siz de onun gördüklerini görürsünüz, siz de kitap okursanız kendinize bir dizi çekersiniz

Eğer hayata baktığınız pencereyi büyütmek isterseniz, okuduğunuz kitaplar sizi her zaman başka bir kitaba taşıyacaktır. Senin görsel hafızan bu kitapları okuduğun zaman hareketlenir.

Kendini seven insan okumalıdır

Görsel hafızası hareketlenen insanın da görmediği şeyleri canlandırmak gibi bir özelliği başlar. Kendini seven insan okumalıdır. Kendini seven insan okursa kendi dünyasına olan saygısı sevgisi artar.





Uyumadan önce kitap okumak

Kitap okumak, gündelik hayatın ve rutinlerin getirdiği olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak zihni rahatlatıyor. Doktorların tavsiyesine göre yatmadan önce zihninizi sakinleştirecek aktivitelerden biri de kitap okumak.

Uyumadan önce telefonda vakit geçirmek yerine kitap okumayı tercih etmek daha kaliteli bir uyku çekmeye yardımcı oluyor.

Akıllı telefonların yaydığı ekran ışıkları beyne uyanma sinyalleri veriyor, bu sebeple uykuya dalmak zorlaşıyor.