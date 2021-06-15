Kitap okumamamızın başlıca nedenleri

Neden yeterince kitap okumuyoruz? Okumak istesek bile zamandan yakınıyoruz çoğu zaman. İşte bazı nedenler...

Neden Kitap Okumuyoruz? Kitap okumamıza engel olan şey nedir? Herkesin kitap okumanın çok önemli olduğunu söylemesine rağmen neden kimsenin elinde kitap yok?

İşte nedenleri...

Gelişen Teknoloji

Teknolojinin son zamanlardaki yükselişi malum. Bu değişime toplum olarak çok çabuk adapte olduk.Vaktimizin büyük bir kısmını evde,okulda,otobüste kısaca her yerde elektronik cihazlar almakta.

Yanlış Kitap seçimi

Kitap okumaya karar verdiğimizde önce hangi türleri sevdiğimize karar vermeliyiz. Aksi takdirde kitaptan soğuyacağımız için devamlılığı gelmeyecektir.

Ağdalı ve ağır dil

Okuduğumuz kitabın dilini anlayamamak kitaba olan ilgimizi azaltır. Anlamını bilmediğimiz kelimeler,betimlemeler aynı paragrafı defalarca okutturur. Sonunda kitap terk edilir.

Kötü çeviri

Çeviri kalitesi bu düzeyde olan kitaplar, yeni başlayanları özellikle kitaptan soğutur. Tam kitap akıcı bir şekilde devam ederken cümle anlamsız kesilir ya da kelime olay akışını bozar. Bu durum çekirdek çitlerken 1 tanesinin çürük olması ve ağzınızın tadını bozmasıyla eşdeğerdir.

Zaman ayıramama

Akıllı telefonlardan kurtulsak bile,kitap okumaya başlamak oldukça zor. 2 Cilt olan sefiller ile okumaya başlarsak daima kitabın kalan sayfalarına bakacak olduğumuz için bunun vakit kaybı olduğunu düşünüp okumayı bırakıyoruz. 150 – 200 sayfa kitaplarla başlamak antrenman olacak ve iştah açacaktır.

Kültürel yapı

Aile, okul, arkadaş ve iş ortamlarında okur yazar ilişkisi bulunmaması bu durumun en büyük etkenlerinden biridir. İnsan yapısı gereği örnek alır, ders çıkartır, toplumsal hareket eder.

Örnek teşkil edecek unsur bulunmaz ise bundan haberdar olmayacağı için kitaba daha zor ulaşacaktır. Kitap okumanın öneminin aile ve kurumlar tarafından daha fazla anlatılması, buna yönelik etkinliklerin yapılması sonucu değiştirebilir.

Kitap fiyatlarının yüksek olması

Ülkemizde bu büyük bir sorundur. Zaten yüksek olan kitap fiyatları doların da yükselişiyle iyice zirve yapmış durumda. Okur da durumdan şikayetçi. Şu anda ortalama bir yayınevinin kitap fiyatı 25-35 TL arasında değişmekte.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com