Kitap okumamamızın en büyük nedeni zamansızlık ve teknoloji Türkiye'de son yıllarda artan kitap okuma oranı istenilen seviyede olmasa da insanlar kitap okumaya yeterince zaman ayıramıyor. Tabii bunda teknolojinin de ilerlemesinin payı var; yanlış kitap seçiminin de.

Ergül Tosun

"Kitap okumak istiyorum ama zaman bulamıyorum" diyenler çoğunlukta. Günümüz metropol yaşantısı buna pek müsaade etmese de zaman bulanlar da çoğunlukta. Öte yandan hayatımıza hızlı giren ve zamanımızın çoğunu harcadığımız sosyal medya kullanımı da kitap okumaya engel teşkil ediyor.

Teknolojinin gelişmesi bizi kitap okumaktan uzaklaştırıyor. Akşam işten eve dönüldüğünde eline telefonu alıp, saatlerce gezinti yapanların sayısı oldukça fazla.

Zaman ve teknolojin yanında kitap fiyatlarındaki artış da okurları zorluyor. Ortalama bir kitabın fiyatı sayfa sayısına bakılmaksızın 100 ve 80 TL arasında olduğunu düşünürsek; okurlar bu konuda haklı ama yayınevlerini de düşünmeden edemeyiz. Kağıdın pahalı olması, yazarların telif hakları ve çalışanların maaşlarını düşününce artan fiyatları anlamak gerekiyor.

YANLIŞ KİTAP SEÇİMİ

Kitap okumamamızın bir diğer nedeni ise yanlış kitap seçimidir. İnsanlar okuduğu kitabı beğenmeyince kitap soğuyor ve bir daha okumamaya karar veriyor. Aile, okul, arkadaş ve iş ortamlarında okur yazar ilişkisi bulunmaması bu durumun en büyük etkenlerinden biridir. İnsan yapısı gereği örnek alır, ders çıkartır, toplumsal hareket eder.

Örnek teşkil edecek unsur bulunmaz ise bundan haberdar olmayacağı için kitaba daha zor ulaşacaktır. Kitap okumanın öneminin aile ve kurumlar tarafından daha fazla anlatılması, buna yönelik etkinliklerin yapılması sonucu değiştirebilir.

SOSYAL MEDYA BÜYÜK ETKEN

Günümüz modern dünyasında kitap okumaya olan zaman gittikçe azalıyor. Bunun nedenleri arasında ise gelişen teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı gösteriliyor. Uzmanların görüşlerine göre; sosyal medyada ve internette çok zaman harcıyoruz.

Bunun yerine kitaba ise günde bir dakika gibi bir süre ayırıyoruz. Türkiye’de kitap okumaya günde bir dakika gibi kısa bir süre ayrılırken televizyon izlemeye 7 saat ve internete 4 saat ayrılıyor. Covid-19 salgını sürecinde teknoloji bağımlılığı daha fazla artarken salgın öncesi 4 saat civarında olan teknoloji kullanımları çoğu gün 8 saati aştı.