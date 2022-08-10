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    Kitap okunmayan bir gün, kaybedilmiş gündür

    Kitap okumak günümüzde zorlaşsa da, kitaba ayrılmayan zaman kaybedilmiş zaman demektir.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 09:39
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    Kitap okunmayan bir gün, kaybedilmiş gündür

    Modern yaşamlarda ve zamana oynadığımız çağda kitap okumaya ayrılan zaman da azalıyor. Bunun için hayatın her alanında kitap okumak, ciddi zaman ayırmak gerekir. Kitap okuyarak, uzun seyehatlere çıkabilir, yepyeni keşiflerde bulunabilirsiniz.

    Kitaba zaman ayırmak

    Kimi yazarların, düşünürlerin kitap üzerine söyledikleri pek çok söz mevcuttur. Sanırım bunun en önemlis ise kitap "Okunmayan bir gün, kayuıp bir gün demektir" sözüdür.

    Kitaba zaman ayırmak insanın sosyal bir ihtiyacının yanında beyinsel ve mantıksal bir eylemdir de aynı zamanda. Her gün düzenli kitap okumak insana pek çok olumlu katkı sunmasının yanında onu toplum nezdinde de farklı bir yere koyuyor.

    Kitap okunmayan bir gün, kaybedilmiş gündür #1

    Belli gün ve saatte kitap okumak

    Bazı kitapseverler haftanın belli günlerinde kendilerine okuma saati olarak belirler. Örneğin; işten gelindiğinde akşam yemeğinden sonra bir saat okumaya zaman ayırması okumanın zamanı ve yeri var mı sorusunu akıllara getiriyor.

    Bunun yerine daha nitelikli bir okuma mümkün. Her gün farklı toplu taşıma araçlarıyla seyehat ediyoruz. Yanımıza alacağımız bir kitap, bize okumanın saatinin olmadığını haykıracaktır.

    Kitap okunmayan bir gün, kaybedilmiş gündür #2

    "Okumaya zaman bulamıyorum"

    "Okumaya zaman bulamıyorum" diyen bir kesim de çoğunlukta. Onlara şunu demek istiyoruz. İnsanın zamanı kendi elindedir. Saatiniz istediğiniz bir şeyi yapmak istediğinizde o size eşlik edecektir.

    Dolayısyla zaman kavramı biraz samimi gelmeyen bir söylem oluyor. İnsan her şey zaman ayırabiliyor ama; söz konusu kitap okumaya geldiğinde nedense zaman kavramı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

    Bahanelere sığınmak

    Bunun bir bahane olduğunu söylemiyoruz, kimse yanlış anlamasın ama sadece anlamaya çalışıyoruz. Kitap okuduğunuzda o an sizin dünyanızı değiştirmeyebilir ama sizi başka bir dünyanın merkezine sokabilir.


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