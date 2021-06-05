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    Kitap okurken kahramanlarla özdeşleşmek

    Kitap okurken kendisini kitapla bütünleştiren kişilerin fiziksel ve ruhsal şekilde gerçekleştirdikleri etkinliktir. Bu eylemde okur kendini kitap kahramanlarıyla özdeşleştirir.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 16:16
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    Kitap okurken kahramanlarla özdeşleşmek

    Kitap her iki elle de tamamen kavranır. gözler kapatılır ve kitap burna doğru ağır ağır götürülür, kitabın kokusu ciğerlere doldurulur.

    Gözler açıldığında nemlenmişlerdir. kitabın arkası çevrilir ve buğulu gözlerle, kitabın arkasında yer alan kitap hakkında kısa tanıtım yazısı okunur.

    KARAKTERLERLE ÖZDEŞLEŞMEK

    Bütün kitapseverlerin içine düştüğü bir durumdur aslında. Özellikle roman ve hikaye okurken kitabın kapağını bir süre kapatıp olanları kafamızda kurgularız.

    Kitapta geçen kahramanları gözümüzün önüne getirerek, onları canlandırırız. Normal hayatımızda çoğu zaman onlar gibi iyi olmaya çalışırız.

    Kitap okurken kahramanlarla özdeşleşmek #1

    MUTLULUK HORMUNU SARGILAR

    Biz kitap okurken bir yandan da beynimiz mutluluk hormunu sargılamaya başlar. Çünkü, kendini kitap kahramanıyla özdeşleştiren okur, beyninde pek çok karakterle yaşar ve onlarla tanışır.

    Kitap okurken kahramanlarla özdeşleşmek #2

    YAZARA SİTEM...

    Romanda geçen karakter iyiyise sevinir ve takdir ederiz, kötü biriyse eğer hem ona kızar, hem de yazara burası keşke böyle olmasaydı deriz.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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