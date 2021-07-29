Kitap okuyan insanın anlama kapasitesi okumayandan fazla

Kitap okuyan bir insanın anlama kapasitesi, hiç kitap okumayan bir insana oranla yüzde 60 daha fazla.

Kitap okumak, beyni pasiflikten kurtaran en önemli silahtır. Yapılan bir araştırmaya göre; kitap okuyan insan daha kolay anlarken, okumayanda bu oran daha aşağılarda.

Uzmanların sık sık vurguladığı bir gerçek ise; insanların düzenli kitap okumaları. Çünkü günde 50 ve üstü kitap okuyan kişilerde anlama kapasitesi okumayana göre yüzde 60 fazla...

BEYNİ KURTARAN İLAÇ

Kitap okumak, kuşkusuz insan beyninin uyuşukluktan kurtaran ve sürekli zinde tuttan en önemli ilaçtır. Kimi ünlü düşünürler ve yazarların günde en az 11,12 saat kitap okuduklarını belirtmekte yarar var.

OKUDUĞUNU ANLAMAYANLAR

Bazı insnalar gazete ya da herhangi bir yazıyı okurken anlamadıklarını ve yazıyı bir kez daha baştan okuma ihtiyacı hissettiklerini belirtiyor. Burada öne çıkan eksiklik ise kitap okuyamamak.

Ergül Tosun

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