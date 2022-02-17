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- Kitap önerisi: Mükemmeliyetçiliğe dair yazılan Özgürlük Projesi
Kitap önerisi: Mükemmeliyetçiliğe dair yazılan Özgürlük Projesi
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 13:42
- Güncelleme : 17.02.2022 - 13:45
Hayata dair olan birçok kavram gibi mükemmeliyetçilik de kişilerin yaşamını oldukça etkiliyor. Yazar Feza Karakaş, bu eserinde kişilere mükemmel olmayanı kabul etme özgürlüğünü sunuyor.
Mükemmeliyetçi düşünce kalıplarının farkına varılmasını sağlayarak okuyucuya yepyeni pencereler açıyor ve bu kalıplardan özgürleşmenin yolunu gösteriyor.
Özgürlük Projesi’nde yazar Feza Karakaş, bir sorgulama metodu olarak Byron Katie’nin The Work çalışma teknikleri ile birlikte çeşitli egzersizleri de kullanarak kişilerin davranışlarına sebep olan zihinlerindeki düşünceleri keşfetmesini ve bunlardan özgürleşmesini hedefliyor.
FARKLI TECRÜBELER İÇİN
Aynı konuda verdiği seminerler sonucunda katılımcıların paylaşımlarını da içeren kitap; hayatta benzer durumda olan farklı kişilerin tecrübelerinden de faydanılmasını sağlıyor.
Kitap sayfası için iletişim:
Kitap@ensonahber.com