Kitap önerisi: Mükemmeliyetçiliğe dair yazılan Özgürlük Projesi

Hayatın içinden olan mükemmeliyetçilik kavramı birçok kişinin yaşamını etkiliyor. Mükemmeliyetçiliğe dair yazılan Özgürlük Projesi Eğitmen, Yazar Feza Karakaş tarafından kaleme alındı.

Hayata dair olan birçok kavram gibi mükemmeliyetçilik de kişilerin yaşamını oldukça etkiliyor. Yazar Feza Karakaş, bu eserinde kişilere mükemmel olmayanı kabul etme özgürlüğünü sunuyor.

Mükemmeliyetçi düşünce kalıplarının farkına varılmasını sağlayarak okuyucuya yepyeni pencereler açıyor ve bu kalıplardan özgürleşmenin yolunu gösteriyor.

Özgürlük Projesi’nde yazar Feza Karakaş, bir sorgulama metodu olarak Byron Katie’nin The Work çalışma teknikleri ile birlikte çeşitli egzersizleri de kullanarak kişilerin davranışlarına sebep olan zihinlerindeki düşünceleri keşfetmesini ve bunlardan özgürleşmesini hedefliyor.

FARKLI TECRÜBELER İÇİN

Aynı konuda verdiği seminerler sonucunda katılımcıların paylaşımlarını da içeren kitap; hayatta benzer durumda olan farklı kişilerin tecrübelerinden de faydanılmasını sağlıyor.

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