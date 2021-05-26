Kitap promosyon mudur tartışması üzerine

Eskiden gazetelerin promosyon olarak kitap vermesi eleştirilere neden olmuş. Çünkü gazete herhangi bir eşya değildir düşüncesi etrafında görüşler var.

Kupondan bahsetmiyorum, o başka bir detay... Burada öne çıkan 1990'lı yıllarda bazı gazetelerin daha çok tiraj yapmak için kitabı promosyon olarak vermeleri. Haliyle bu durum yayıncıların tepkisini çekmiş ve karşı çıkmışlar.

Ciddi pay sahibi durumuna gelen gazetelerimiz tiraj için promosyon hareketine girişirler. Sofra takımları, battaniyeler, yastıklar, bardak setleri, oyuncaklar, gecelikler havada uçuşmaya, dağıtım merkezlerinden ev içlerine doğru süzülmeye başlamıştır.

"KİTAP OKURU YARATACAĞINI SANMIYORUM"

Promosyon olayını yayıncı ve yazar Erdal Öz de şöyle yanıtlamış: "Ben bu girişimin kitap okuru yaratacağını sanmıyorum. Ayrıca o kitaplar bir süre sonra işporta tezgâhlarında değersiz meta olarak görülecektir. Kitabın bu kadar güçlükle çıktığı bir ülkede kitabı bu kadar değersizleştirmeye gerek yok sanıyorum."

SEBERBERLİĞE DİKKAT

Bir daha böyle bir seferberlik başlarsa dikkat edilsin. Müzik seti ile eve gelen arasında boyut farkı bir hayli fazla oluyor.

Ergül Tosun

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