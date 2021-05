Kitap yazdılar ama daha sonra pişman oldular

Türk edebiyatının önde gelen ustaları yazdıkları bazı kitaplardan pişmanlık duymuşlar. Yaşar Kemal, Enis Batur, Selim İleri bunlardan bazıları...

Türk edebiyatının usta romancısı Yaşar Kemal, en önemli romanı İnce Memed'i yazdığı için pişman. İnce Memed'i yazdıktan sonra yazarın başına öyle şeyler gelmiş ki, Yaşar Kemal’in dünyası bir anda kararmış.

Keşke İnce Memed’i yazmasaydım! diyerek çok düşündüğünü söyleyen yazar, "Bu romanı yazdığım için çok pişman oldum. O olmasaydı başıma gelenlerin çoğu yaşanmazdı. "

"KEŞKE YAZMASAYDIM"

Nicelik bakımından Türk edebiyatının en üretken yazanlarından Enis Batur’un da yazdıkları arasında pişmanlık duyduğu yazıları var. Bunların başında ise Batur’un diğer meslektaşları ile girdiği polemikler geliyor.

"Şimdiki aklım olsa bu yazıları yazmaz, bu polemiklere girmezdim." diyen Enis Batur, ’Keşke Yazmasaydım’ cümlesini aklı başında her yazar her şair zaman zaman söylemelidir.

Enis Batur

"BU SATIRLARI BEN Mİ YAZDIM"

Selim İleri de pişmanlık duymuş zamanında. Bu sözler onun; "Şüphesiz, her kitap, her yazı, giderek her cümle, her söz pişmanlıktır, yayımlandıktan sonra, sizden başkalarına açıldıktan sonra. Yazmak, çoğu kez, bu yüzden kalp ağrısıdır. Aşikar ettiğiniz, döne döne yalnızca size geri döner ve siz onun yabancısı olup çıkarsınız: Ben mi yazdım?.. Bu satırları ben mi yazdım?"





"KEŞKE DAHA ÇOK YAZSAYDIM"

Türk şiirinin usta şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca da insanların sıkıntılarını daha fazla dile getirememekten şikayetçi..

"Keşke daha çok yazsaydım! Toplu şiirlerimde halkın devlet desteğinden uzak kaldığını, devletin bu konuda bir inceleme yapmadığını, özellikle gecekondu semtlerinde ciddi rakamsal bir araştırma yapmadığını hep düşünürüm; bu büyük bir eksikliktir."

Ergül Tosun

