Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan tabletlerde kitap okuma oranı arttı.

Kitap fiyatlarındaki artış tabletlere olan yoğunluğu artırdı. Buna göre tabletlerde ve e-kitaplarda kitap okuyanların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Kitabı yanında taşımak yerine cebine ya da telefonununa yüklediği kitaplarla gezen okurlar, aynı zamanda ekonimiden de tasarruf ediyor. Tabletlerden kitap okumanın nasıl süreceği, ileriki yıllarda nasıl bir hal alacağı ise merak konusu.

Kitap basımı

Kitap basımı tüm dünyada hala önemini korusa da internet çağında birçok kitapçının kapanmak zorunda kaldığı da bir gerçek.

Tablet bilgisayarların ortaya çıkışından sonra, her yaştaki insana rahatça kitap okutabilen, kitap yerine geçen büyüklü küçüklü okuma tabletleri yaygınlaşıyor.

Sanatın varlığı

İşin ilginci, yeni kolaylıklarla okur kitap seçiminde de sınırlanmıyor, istediği kitabı tabletine yükleyerek okuyabiliyor veya seslendirerek dinleyebiliyor. Kısaca, kolaylık uygarlıktır diyebiliriz. Uygarlıklar ise, kil tabletlerden beri varlığını kitaplara ve sanata borçludur.