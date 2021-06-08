Kitaplara son halini veren editörler, musahihler

Edebiyatçılar kitaplarını yazarken bir yandan musahhihlik yaparlardı. Gece geç saatlere kadar okuduğumuz kitapları onlara borçluyuz. Şimdiki adı ise editörlük...

Musahhih, tashihçi, düzeltmen. Kitaplara son halini veren ve dalgın olmaya hakkı olmayan yazı emekçileri.

Kitaplarda, dergilerde, gazetelerde hangi fahiş hataları bulduklarını, hangi yazarı, yayıncıyı ipten aldıklarını bilmeyiz çünkü bizim elimize onların düzelttiği nüshalar gelir.

Ama bir virgül atlanmayagörsün… Künyede düzeltmen ismi de var ama… hayret doğrusu eleştirileri yağar kurumlara.

Editörlerin, musahhihlerin çoğu gölgede kalmayı tercih etse de perdenin önüne çıkan meslektaşlar da yok değil. Tüm dünyada birçok yazarın yayıncılık da yapmış olduğunu biliyoruz.

HEM EDİTÖR, HEM DÜZELTMEN

Hiç değilse dergi macerasına atılmamış yazar bulmak epey zor. Hele de bizim yazarlarımızı, bir zamanlar, kendi yayınevinde, hem editör hem musahhih olarak kendi kitaplarını yayına hazırlarken görmek bile mümkündü.





TATLI BİR TELAŞ...

Sadece bu kadar da değil. Şimdi kitaplarını severek okuduğunuz bir yazarı önce baskıya girecek bir kitabı düzeltirken hayal edin.

Sonra yemek saati geldiğinde yazıhanenin bir köşesinde alelacele sefertasından bir şeyler atıştırırken, yerleri süpürürken, bir koşu faturaları öderken, gelir gider defterlerini karıştırırken, alacak verecek hesabı yaparken…





OKUDUĞUMUZ KİTAPLARA TASHİH

Belki camları silerken. Nakliye masrafından kurtulmak için sırtında kitap taşırken, kitapçılara elden dağıtırken.

Akşam çocuklarının ödevlerine yardım ederken ve nihayet gece tekrar, belki bugün hayranlıkla okuduğumuz kitaplardan birinin tashihini yaparken.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.om