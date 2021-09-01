Kitapları kapak resmine göre seçmek

En meşhur renk kartelalarından birinin sahibi Pantone şirketi 2000’den bu yana her yıl "Yılın Rengi'ni seçiyor. Bu yılın rengi ise yeşil...

Başta grafik olmak üzere çeşitli alanlarda en sık başvurulan renk kartelalarından birinin sahibi Pantone şirketi, 2000 yılından bu yana “Yılın Rengi”ni seçiyor. Kurumun, “Sembolik bir renk seçimi; küresel kültürümüzde insanların ruh halinin ve genel tutumunun bir ifadesi olarak görülebilecek şeylerin renk yansıması" olarak ifade ettiği Yılın Rengi, mimari, tasarım, moda, yemek gibi dünya çapında farklı kültürel alanlardan etkilenilerek seçiliyor ve karşılığında tüm bu alanlar üzerinde etkisini gösteriyor.

YILIN RENGİ: YEŞİL...

Kuurm yaptığı açıklamda;

"Yeşillik, doğanın nötr rengidir. İnsanlar modern hayata gömüldükçe kendilerini fiziksel güzelliğe ve doğanın özünde var olan uyuma bırakma arzuları artıyor. Bu geçişin yansımasını, şehir planlama, mimari, yaşam tarzı alanları ve tasarımda küresel boyutta yapılan günlük tercihlerde Yeşillik’i temsil eden şeylerin çoğalmasında görüyoruz. Dış sınırda sürekli varlığını koruyan Yeşillik şimdi ön plana çıkıyor – Yeşillik, dünya çapında her yerde var olan renk tonu" ifadelerine yer verdi.