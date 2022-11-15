Kitapseverlere rehberlik eden sıra dışı bir okuma: Yüz Okuma Sanatı

Kitapseverlere rehberlik eden sıra dışı bir okuma: Yüz Okuma Sanatı

Yazar Murat Kaplan'ın kaleme aldığı Yüz Okuma Sanatı, okurlara rehberlik ederken; aynı zamanda kodlar ve analizlerle zihinde canlandırmalar yapıyor.

Murat Kaplan, serinin üçüncü kitabında yüz okuma yöntemlerini, beden dili, nörolojik kodlar, el yazısı, imza analizi ve karalamalar gibi yeni başlıklarla destekliyor.

Yüzümüz kim olduğumuzu, bugüne kadar nasıl yaşadığımızı, neler hissettiğimizi, gelecekte kim ya da ne olabileceğimizi, nasıl tepkiler verip ne tür bir algıyla yaşayabileceğimize ilişkin olasılıkları gösteriyor.

Yüzümüzün değişmesi

Bahsi geçen bu detayları anlamak, yüzümüz değiştikçe algı ve davranış sürecimizin değişeceği, algı ve davranış tercihlerimiz değiştikçe de yüzümüzün değişeceği gerçeğinde yatıyor.

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Okurlara rehberlik eden kitap

Yüz Okuma Sanatı 3, kişinin geçmiş deneyimlerini, gelecekteki potansiyelini, bedende ve zihinde neler olup bittiğini merkeze alarak okurlara rehberlik etmeyi amaçlıyor.