Euro
15.48
-0.01%
Dolar
13.61
0.08%
Altın
825.27
0.83%
Borsa
2032
-0.47%
Bitcoin
591.363
-1.65%
BTXN Coin
37.02
-2.14%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Kitaptan biraz sıkıldığımızda elimize hemen telefonu alıyoruz

    Kitap okurken, o kitabın sürükleyici olup olmadığına bile bakmadan hemen elimizden bırakıp, telefonu alıyoruz. Bunun için kitabı düzenli okumak gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kitaptan biraz sıkıldığımızda elimize hemen telefonu alıyoruz

    Kitap okumak Türkiye'de son zamanlarda az da olsa arttı. Fakat gelişen bilgi, teknoloji ve internet ortamında kitaba yeterince zaman ayırmadığımız bir gerçek. Bunun için yapılan bir araştırmaya göre; kitabı okurken ve sıkıldığımızı fark ettiğimiz anda elimiz hemen telefona uzanıyor.

    Ama çok alıştığımız Google ne olacak? Hiç araştırma yapmayacak mıyız? İnternet kötü mü? Teknolojiden uzak mı kalmalıyız? Teknoloji beynimizi değiştiriyorsa, onu terk mi etmeliyiz?

    Merak etmeyin.

    Bu sorunun yanıtı kocaman bir hayır...

    Yazının bulunuşu, matbaanın icadı, televizyon... Hepsi de icat edildikleri dönemde insanlığı korkutmuş. Beynimiz tembelleşir diye.

    Tembelleşti mi?

    Kitaptan biraz sıkıldığımızda elimize hemen telefonu alıyoruz #1

    İNSNALIK GEÇMİŞİ İCATLARLA DOLU

    Yazı ile insanlar hikâyelerini sonraki nesillere, bozulmadan, değişmeden ulaştırabildi. Matbaa ile kitaplar basıldı ve bilgi daha çok insana ulaştı. İnternet ile bilgi zaman ve mekân kısıtlaması olmadan tüm dünyaya yayıldı. İnsanlık gelişimini yaptığı icatlara borçlu.

    Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Uzmanalrın görüşlerine göre, kitabı alıp okuduğunuzda biraz bekleyin ve okumaya devam edin. Eğer okuduğunuz kitap sizi alıp sürüklemiyorsa başka bir kitaba geçin ve asla telefonu elinize almayın.

    Eğer yeniden uzun süreli okuma işlemine dönersek, beynimiz de buna alışır. Konsantrasyonu daha uzun süre koruyabiliriz. Beyin de bu şekilde geliştirir kendini.

    Kitaptan biraz sıkıldığımızda elimize hemen telefonu alıyoruz #2

    "TELEFON..."

    Uzman Bahar Üner'i dinleyelim; "Küçüklüğümden beri kitap oburuyum. Son yıllarda okumak ve anlamak için kendimi bayağı bir vermem gerektiğini fark ediyorum. Alıyorum kitabı. Kitap çok sürükleyici değilse bir de bakıyorum ki bırakmışım. Elime telefonumu almışım."


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde
    Magazin

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde

    Yeşil kahve nedir
    İpucu

    Yeşil kahve nedir

    Görüş Bildir