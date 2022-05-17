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    Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

    2 yıl aranın ardından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk gün 92 bin 381 kişi gezdi.
    • AA
    • 17.05.2022 - 10:15
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    Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Kocaeli Kongre Merkezindeki fuar, kitapseverlerin ilgisiyle karşılaştı.

    Fuarı ilk gün 92 bin 381 kişinin gezdiği belirtilen açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın değerlendirmelerine yer verildi.

    "Yoğun ilgi var"

    Fuarın sadece Kocaeli'ye değil Doğu Marmara'ya da hitap ettiğini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her zaman olduğu gibi çok yoğun ilgi var. Kocaeli’nin her yerinden ve çevre illerden akın akın insanlar buraya geliyor. Demek ki 2 yıllık arada kitap fuarını özlemişiz" ifadelerini kullandı.

    Kocaeli Kitap Fuarı nı ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti #1

    Kocaeli Kitap Fuarı nı ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti #2

    Büyükakın, Türkiye’de okuma oranlarının arttığını, kitap fuarlarına olan ilginin de bunun kanıtı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Kağıttan dünyaların keşfi"

    "Kaç adet kitap satın alındığından çok ne kadar okunduğu önemli. Kitap fuarları da bunun en güzel göstergesidir. Çocuklar, anneler, babalar hepsi buradalar. Ben Türk insanının kitap okumayı sevdiğini düşünüyorum. İnsanlar buraya kitap okumayı sevdikleri için geliyorlar. Herkesi 12. Kocaeli Kitap Fuarına bekliyoruz. Kitapseverleri kağıttan dünyaları keşfetmeye çağırıyoruz."


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