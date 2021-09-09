Konya'da tramvay yolcularına Dünya Okuma Günü'nde kitap sürprizi

8 Eylül Dünya Okuma Günü'nde farkındalık oluşturmak için Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Tepesi arasında sefer yapan tramvaylarda kitap dağıtıldı.

Şehirde çok sayıda kütüphane yer aldığı ifade edilen açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de doğum günlerinde şehir genelindeki 7-18 yaş arasındaki gençlere hediye olarak kitap gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

DÜNYA OKUMA GÜNÜ

"Konya'mız en fazla kütüphaneye gidilen şehir konumunda. Dünya Okuma Günü'nde şehrimizde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede vatandaşlarımıza kitap hediye ettik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin Dünya Okuma Günü'nü tebrik ederim."









TEŞEKKÜR ETTİLER

Türkiye'nin sevilen yazarlarına ait kitapları alan vatandaşların da hediyeler için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiği kaydedildi.