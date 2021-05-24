Korku kitaplarının sevilen ismi Stephen King’den 'Kan Varsa'

Amerikalı yazar Stephen King’in Kan Varsa adlı kitabı, Altın Kitaplar tarafından yayımlandı.

Korku ve gerilim kitaplarının sevilen yazarı Stephen King’in kaleme aldığı Kan Varsa (If It Bleeds) dört uzun öyküden oluşuyor.

Kitaba ismini veren Kan Varsa öyküsünde, Bay Mercedes serisinden tanıdığımız Dedektif Holly Gibney karakteri tekrar sahneye çıkıyor. İlk kez tek başına maceraya atılan Holly, bir Yabancı’nın peşine düşüyor.

Sayfa: 432

GERİLİM DOLU BİR MACERA

Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan isimli öyküler de bu kitapta okurlarla buluşuyor.

Çevirmenliğini Gökçe Yavaş’ın üstlendiği kitap, 432 sayfadan oluşuyor. Stephen King, Kan Varsa ile okuru bir kez daha korku ve gerilim dolu maceralara sürüklüyor.

YAZAR HAKKINDA...

Stephen King 1947 yılında Portland, Maine’de dünyaya gelmiştir. İlk kısa hikâyesi 1967 yılında bir dergide yayımlanan King, 1971 sonbaharında lisede İngilizce öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

Akşamları ve hafta sonları kısa hikâyeler yazmaya ve romanları üzerinde çalışmaya devam etmiştir.

Stephan King

ÇOK SATANLARDAN LİSTESİNDE

1973 baharında Doubleday&Co. Göz romanını basmayı kabul etmiş ve ona öğretmenliği bırakıp tam zamanlı bir yazar olma şansını tanımıştır. O günden beri, hepsi çok satanlar listesinde yer alan kitaplarıyla King, döneminin en başarılı yazarlarındandır.

ÖDÜLLÜ EDEBİYATÇI

Kara Kule Serisi, Mahşer, O, Medyum, Hayvan Mezarlığı, Ruhlar Dükkânı, Uyuyan Güzeller, Yabancı en sevilen romanları arasındadır.

Seksenin üzerinde eseri yayımlanan yazar, 2014 Ulusal Sanat Madalyası ve 2018 Pen America Edebiyata Hizmet Ödülü’nü aldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com