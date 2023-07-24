Korku ve gerilim romanlarının sevilen ismi Stephan King'in Peri Masalı kitabı Amerikalı dünyaca ünlü yazar Stephan King'in yeni yayınlanan romanı olan Peri Masalı pek çok övgüye mazhar oldu. Bu güzel roman artık Türkçede...

ensonhaber.com

Hayvan Mezarlığı, Yeşil Yol, O gibi kült eserlerin usta yazarı Stephen King’in yeni romanı Fairy Tale, Peri Masalı ismiyle Türkçeleştirildi, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. The New York Times’ın “Unutulmayacak tuhaf karşılaşmalar ve iyi işlenmiş, heyecan verici olaylarla dolu sürükleyici bir kitap” yorumunda bulunduğu Peri Masalı, kahraman rolüne soyunan sıradan bir genç adamın olağanüstü macerasını anlatan ikonik ve gerilimli bir kitap.

Dünya tehlikede… Hem bizimki hem de diğeri… Charlie Reade on yedi yaşında, beysbol ve Amerikan futbolunda başarılı, sıradan bir lise öğrencisidir. Bir gün Radar adında bir köpek ve onun sahibi Bay Bowditch’le tanışır. Bay Bowditch bir tepede, tekinsiz görünen büyük bir evde tek başına yaşamaktadır.

Evinin arkasında zaman zaman tuhaf seslerin duyulduğu bir kulübe, kulübenin içindeyse bir kuyu vardır. Ve masal bu ya, bu kuyu bambaşka bir dünyaya açılır. Gökyüzünde iki ayın ve bizim dünyamızdaki gökbilimcilerin hiç görmediği yıldızların parladığı, korkunç cezalara maruz kalmış prens ve prenseslerin sürgün edildiği, sakinlerinin hastalıkla lanetlendiği bir dünyaya...

Sayfa: 704

Kitap hakkında görüşler

"Peri Masalı çoklu evrende geçen, edebiyat türleri arasında dolaşan ve King severler için eski hikâyelere bolca atıfta bulunan bir roman. Unutulmayacak tuhaf karşılaşmalar ve iyi işlenmiş, çoğu zaman heyecan verici olaylarla dolu sürükleyici bir kitap. Sürprizlerle sürekli değişen hikâye örgüsüne rağmen Peri Masalı’ndaki en büyük sürpriz King’in sabit okuruna mutlu son sözü vermesi olabilir."

New York Tımes

“Stephen King klasik bir masalın tüm cüretkârlığını, büyüsünü ve hatta romantizmini sunmuş bu kitapta, yine de King’in kendine özgü tedirgin edici tarzı rüyalar âlemine sürüklenmenize müsaade etmeyecek.”

Vanity Fair

“Çok güzel... çocuk klasiklerinin ürpertici gerilimini yakalıyor.”

-The Chicago Tribune

“Bir zamanlar Stephen King 'Peri Masalı' adında bir roman yazmaya cesaret etti ve kitabın basit ama yüce adının hakkını verdi... Kitap yaratıcılıkla dolup taşıyor... Zamansız ve güncel olan iyiye karşı kötünün hikâyesi... Son sayfayı çevirdikten sonra ruhen biraz daha güçlü hissedecek, başka hikâyeler okumak isteyecek ve hatta belki de sonsuza dek mutlu yaşayacaksınız.”

-USA Today

“Bu güzel, heyecanlı, dokunaklı masalı yazmak onu mutlu ettiyse, bir okur olarak size neler hissettireceğini bir hayal edin.”

- Bangor Daily News