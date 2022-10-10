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    Korku ve gizem edebiyatının büyük ismi Edgar Allan Poe, 173 yaşında

    Amerikalı büyük yazar Edgar Allan Poe, korku ve gizem edebiyatının en önde gelen isimlerinden biridir. Yazdığı kitaplar pek çok okurun kütüphanesinde yer alan yazarın 173'üncü doğum yılı...
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:25
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    Korku ve gizem edebiyatının büyük ismi Edgar Allan Poe, 173 yaşında

    Edgar Allan Poe , Amerikalı yazar ve şair... Edgar Allan Poe, 173 yaşında. Yazdığı romanalarla, öyükülerle adını kısa sürede duyuran usta yazar, adını edebiyata "kanlı harflerle" yazdırdı. Kanlı harflerle yazdırdı dememiz elbette boşuna değil... Zira yazdığı kokru ve cinayet dozu yüksek kitaplar bu tezi yeterince destekliyor

    Amerikan ve dünya edebiyatının en öenmli kalemleri başında geliyor. Yazdığı eserlerle pek çok kesimin büyük beğensini kazandı. Özellikle korku ve cinayet içerikli romanalarıyla dını ölümsüzler arasına yazdırdı.

    Ünlü yazara dair bazı bilgiler...

    Edgar Allan Poe, 1809’da Boston’da doğdu.Henüz bebekken yetim kaldığından onu yanlarına alan John ve Frances Allan çifti tarafından yetiştirildi.

    JohnAllan’la para konusunda sürekli anlaşmazlıklar yaşayan Poe, 1827’de orduya yazıldı.Aynı yıl ilk kitabı Tamerlane and Other Poems (Tamerlane ve Diğer Şiirler) isimsiz olarak yayınlandı.

    1831’de ordudan atıldı. Bunu izleyen yıllarda düzyazıya yoğunlaştı ve yaşamını yalnızca yazarak kazanmaya çalıştı.

    Southern Literary Messenger, Burton’s Gentleman’s Magazine, Graham’s Magazine gibi dergilerde yardımcı editör olarak çalıştı,Broadway Journal’ın önce editörü,daha sonra sahibi oldu.

    Korku ve gizem edebiyatının büyük ismi Edgar Allan Poe, 173 yaşında #1

    "Kuzgun"

    Arthur Gordon Pym’in Öyküsü 1838’de ve Tales of the Grotesque and Arabesque (Grotesk ve Arabesk Öyküler) adlı iki ciltlik derleme ise ertesi yıl yayımlandı. Fakat Poe’nun adının duyulmasını sağlayan, 1845’te yayımlanan “Kuzgun” şiiri oldu.

    Poe öldü...

    1835’te, o sırada on üç yaşında olan kuzeniVirginia Clemm’le gizlice evlendi. Virginia’nın 1847’de veremden ölmesinin ar­dın­dan Poe kendini daha da fazla içkiye verdi. 1849’da, bilinmeyen bir sebepten öldü.


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