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    Korsan kitaplarla mücadele için karekod çözümü

    Kültür Bakanlığı, bir türlü önlenemeyen korsan yayına karşı karekod modelini geçtiğimiz yıllarda devreye soktu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 09:50
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    Korsan kitaplarla mücadele için karekod çözümü

    Sahte ilacın önlenmesi amacıyla bir süre önce uygulanmaya konulan ‘karekod’ sistemi artık kültür ürünleri için de devrede olacak. Sistem, korsanla mücadelenin yanı sıra yayıncıların ürünlerini takip etme ve stoksuz çalışma fırsatı bulmalarını da sağlayacak.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, 2012 itibarıyla bandrollerde yeni bir düzenlemeye gittiklerini söyledi.

    Korsan kitaplarla mücadele için karekod çözümü #1

    KAREKOD SİSTEMİ

    Bandrollerde önceki gibi 7 katmanlı güvenlik sisteminin bulunduğunu belirten Çelik, "Ayrıca karekod sistemine geçtik. Sistem, illerde kurduğumuz il denetim komisyonlarının hızlı bir şekilde denetim ve kontrol yapmasını sağlayacak."


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