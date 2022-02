Kötü hücre düşmanım, benliğim rakibimdi: Limitli Hayatlar

Genç yazar Serdar Aras Şahin’in kanserle savaşını anlattığı ilk kitabı Limitli Hayatlar raflardaki yerini aldı

2018 yılından bu yana kanseri ile mücadele içinde olan yazarın, bu süre içerisinde sadece hastalıkla değil, hayatın ona sunduğu farklı engellerle mücadele içerisinde olan ve kendini hiç beklemediği ve hazır olmadığı bir savaşın içinde buluyor.

Savaşın sonlandırmak kadar nasıl savaşılmasını gerektiğini anlatan bu mücadelenin dört yıllık hikayesini anlatan Limitli Hayatlar kitabı 25 yaşındaki yazarın ilk kitabı.

"KIRIK BİR BARDAKTAN SU İÇMEK"

Verdiği mücadeleyi "Kırık bir bardaktan su içiyordum, sürekli…" diye tanımlayan yazar Serdar Aras Şahin; “Kanserin veya herhangi bir hastalığın korkulacak bir şey olmadığını, insan mantalitesinin sırf bu hastalık konusunda değil, her anlamda çok etkili bir rol oynadığını keşfettim. Tedavi gördüğüm hastanede benim gibi bu hastalıkla uğraşan her yaşta insan vardı ve hepsinin yüzlerinde umutsuzluk, pes etmişlik vardı. Bunu kendime yediremedim ve bu hastalıkla veya herhangi bir şeyle mücadele halinde olan insanların hiçbir şekilde vazgeçmemesi gerektiğini anlatmak istedim. Sürekli hayal kırıklığıyla beni yere sermeye çalışan bir hastalık vardı karşımda. Ben yapabildiysem istedikten sonra onların da her şeyi başarabileceklerini göstermek için yazdım bu kitabı. Kanser ile mücadele eden insanların yalnız olmadıklarını göstermek ve ellerinden tutmak istedim.

