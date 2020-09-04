Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçede

Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçede

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıkan Kültür ve Anarşi, yayımlanmasından 150 yıl sonra Türkçede ilk kez okurla buluşuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı Kültür ve Anarşi: Siyasal ve Toplumsal Eleştiri Alanında Bir Deneme isimli kitap, İngiliz şair, deneme yazarı ve kültür eleştirmeni Matthew Arnold tarafından kaleme alındı.

Türkçe çevirisini Ferit Burak Aydar’ın yaptığı bu önemli çalışma, yayımlanmasının ardından bir buçuk asır sonra dilimize kazandırıldı.

Kitapta, düzen olmadan topluvakıfbank yayınlarımun var olmayacağı, toplum olmadan da insanın kusursuzluğa erişemeyeceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda kültürün en önemli araç olduğu belirtiliyor.

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"ANARŞİNİN DÜŞMANI KÜLTÜRDÜR"

1822 yılında Middlesex, İngiltere’de doğan Arnold, 19’uncu yüzyılın en etkin entelektüel isimleri arasında sıralanıyor.

Oxford Üniversitesi Balliol College’da eğitimini tamamlayan Arnold, yıllarca öğretim üyeliği yaptı, İngiltere ve ABD’de çeşitli konferanslar verdi, edebiyat ve toplum konuları üzerine değerlendirmeler yazıp şiir kitapları kaleme aldı.

Çalışmalarıyla Victoria devrini aydınlatan Arnold, 1888’de Liverpool’da yaşama veda etti. VBKY’den çıkan Kültür ve Anarşi ise Arnold’ın başyapıtı olarak gösteriliyor.

Arnold kitapta, "Dolayısıyla bizim gözümüzde, kimin yönettiğinden bağımsız olarak devletin çerçevesi ve dış düzeni kutsaldır; kültürse bize devletten yana büyük beklentiler ve planlar içinde olmayı öğrettiğinden anarşinin en büyük düşmanıdır" diyor.

Arnold, sözlerine şöyle devam ediyor: "Dolayısıyla kültür sevdalıları, şimdinin ama daha çok da geleceğin yüzü suyu hürmetine, anarşiye ölümüne düşmandır ve anarşi karşısında dimdik durur, asla eğilmezler."





BİLGELİK VE GÜZELLİK

Kültürün insan kusursuzluğunu içsel bir koşula yerleştirdiğini belirten Arnold,"İnsanlığımızın, hayvanlığımızdan ayrı olarak tam anlamıyla büyümesine ve egemen olmasına, insan mizacının özgül vakarı, zenginliği ve mutluluğunu yaratan şu duygu ve düşünce nimetlerinin genel anlamıyla ahenk içinde yaygınlaşmasına ve giderek artan etkililiğine yerleştirir"sözlerini kaydediyor.

Arnold’a göre insan, kendisine sonsuz eklemeler yaparak, güçlerini sonsuz ölçüde genişletip, bilgelik ve güzelliği büyüterek idealini buluyor. Bu ideale ulaşmak için de kültür vazgeçilmez bir yardımcı olarak öne çıkıyor.

