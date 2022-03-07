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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-kitap uygulaması erişime açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, binlerce kitaba ücretsiz erişimin sağlanabileceği ‘Ekitabım’ uygulamasına elektronik ortamdan erişilebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 16:09
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-kitap uygulaması erişime açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ekitabım” uygulaması hizmete açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan uygulamayla binlerce elektronik kitaba ücretsiz ulaşılabilecek.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-kitap uygulaması erişime açıldı #1

    BEĞENİLEN KİTAPLARA ERİŞİM

    Uygulama marketlerden ulaşılabilen hizmetin açıklama bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan bu mobil uygulamayla okurlar, kamu yayıncıları ve özel yayınevleri tarafından yayımlanan binlerce e-kitaba ücretsiz olarak ulaşabilecek, kitapları mobil cihazlarına indirerek 15 gün boyunca okuyabilecek, kendi kitaplıklarını oluşturabilecek, masaüstü ya da mobil cihazlarında kaldıkları yerden okumaya devam edebilecek, notlar alabilecek ve beğendikleri kitapları sevdiklerine önerebilecekler…”


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