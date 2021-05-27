Euro
10.3153
0%
Dolar
8.4405
-0.18%
Altın
513.67
-0.4%
Borsa
1.424
-0.24%
Bitcoin
336.814
0.01%
EXEN Coin
0.00
0.00%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Kurt Vonnegut tüm eserleriyle Can Yayınları'nda

    Kurt Vonnegut'un üç kült romanı Şampiyonların Kahvaltısı, Mezbaha 5 ve Kedi Beşiği usta yazarların çevirileriyle şimdi Can Yayınları etiketiyle raflarda.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurt Vonnegut tüm eserleriyle Can Yayınları'nda

    Amerikalı romancı Kurt Vonnegut, ele aldığı olaylarla, özgün üslubuyla ve sıradışı mizahıyla gerçekliği en çıplak ve absürd haliyle gösteren bir yazardı.

    Simülasyon teorisinden Amerikan Rüyası'na, garip inanışlardan hakikat sonrasına, nüfus artışından çevre sorunlarına, çağdaş gündemi en çok meşgul eden konuları tartışan postmodern eserler bıraktı.

    Kurt Vonnegut tüm eserleriyle Can Yayınları nda #1

    Kurt Vonnegut

    BÜTÜN KİTAPLARIYLA CAN'DA

    Şimdi bu üç kült roman, Kedi Beşiği Mahir Ünsal Eriş'in, Mezbaha 5 Hamdi Koç'un ve Şampiyonların Kahvaltısı Cem Akaş'ın çevirileriyle okurla buluşuyor.

    Bu başlangıçla birlikte Vonnegut'un tüm eserleri Can Yayınları'ndan yayımlanacak. Utku Lomlu / Lom Creative bu yeni başlangıç noktasına uygun olarak serinin kapaklarını yeniden tasarladı.

    Kurt Vonnegut tüm eserleriyle Can Yayınları nda #2

    SAÇMALIĞA KARŞI GÜÇLENDİREN ROMANLAR

    Kurt Vonnegut'un ele aldığı güncel temalar üzerinden Grey4129 tarafından oluşturulan tanıtım kampanyası, Vonnegut romanlarını "saçmalığa karşı güçlendiren romanlar" olarak konumlandırıyor. Romanlara özel olarak hazırlanan tanıtım videolarında da bu saçmalıklar dünyasına karşı Vonnegut romanları tavsiye ediliyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir