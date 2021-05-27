Kurt Vonnegut tüm eserleriyle Can Yayınları'nda

Kurt Vonnegut'un üç kült romanı Şampiyonların Kahvaltısı, Mezbaha 5 ve Kedi Beşiği usta yazarların çevirileriyle şimdi Can Yayınları etiketiyle raflarda.

Amerikalı romancı Kurt Vonnegut, ele aldığı olaylarla, özgün üslubuyla ve sıradışı mizahıyla gerçekliği en çıplak ve absürd haliyle gösteren bir yazardı.

Simülasyon teorisinden Amerikan Rüyası'na, garip inanışlardan hakikat sonrasına, nüfus artışından çevre sorunlarına, çağdaş gündemi en çok meşgul eden konuları tartışan postmodern eserler bıraktı.

Kurt Vonnegut

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Şimdi bu üç kült roman, Kedi Beşiği Mahir Ünsal Eriş'in, Mezbaha 5 Hamdi Koç'un ve Şampiyonların Kahvaltısı Cem Akaş'ın çevirileriyle okurla buluşuyor.

Bu başlangıçla birlikte Vonnegut'un tüm eserleri Can Yayınları'ndan yayımlanacak. Utku Lomlu / Lom Creative bu yeni başlangıç noktasına uygun olarak serinin kapaklarını yeniden tasarladı.

SAÇMALIĞA KARŞI GÜÇLENDİREN ROMANLAR

Kurt Vonnegut'un ele aldığı güncel temalar üzerinden Grey4129 tarafından oluşturulan tanıtım kampanyası, Vonnegut romanlarını "saçmalığa karşı güçlendiren romanlar" olarak konumlandırıyor. Romanlara özel olarak hazırlanan tanıtım videolarında da bu saçmalıklar dünyasına karşı Vonnegut romanları tavsiye ediliyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com