Kurt Vonnegut’un Maymun Evine Hoş Geldiniz kitabı

Amerikalı yazar Kurt Vonnegut’un Maymun Evine Hoş Geldiniz adlı öykü kitabı, okuyanları başka dünyalarda gezdiriyor.

Maymun Evine Hoş Geldiniz, Kurt Vonnegut’un ilk öykü kitaplarından. İnsanların becerilerinin köreltilerek eşitlenmesi, âşık olan bir bilgisayar, gerçek insanlarla ölümüne oynanan bir satranç oyunu, ölümsüzlük ilacı...

Kitaba adını veren de dahil olmak üzere bu 25 öykünün bir kısmı Vonnegut’ta görmeye alışık olduğumuz, karanlık ve absürd gelecek öngörüleri. Ama bir kısmı da neredeyse Cheever gibi bir yazardan beklenecek sade banliyö anlatıları, küçük insanlık hikâyeleri.

Sayfa: 424

BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

Vonnegut kalemini geniş bir yelpazede gezdirerek her öyküde bambaşka bir dünya yaratıyor. Bu dünyalardan yedisinin, 1991 tarihli Monkey House (Maymun Evi) programında televizyona aktarıldığını görmek ise okurları için süpriz oldu.

"MERHABA BEN KURT VONNEGUT"

"Merhaba, ben Kurt Vonnegut," diyor yazar programın açılışında yer alan bu kesitte. "Babam mimardı ve bana öyle geliyor ki, ben de buna benzeyen bir yapı tasarladım. Ama ben mimarların yapmadığı bir şey yaptım: Bu kapıların ardında bir dünya kurdum."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com