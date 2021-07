Kurt Vonnegut'un Norman Mailer’a mizah anlayışıyla yazdığı mektup

Amerikalı yazar Kurt Vonnegut, vatandaşı yazar-gazeteci Norman Mailer’e kendine has diliyle mektup yazmış.

1940’ların sonunda, II. Dünya Savaşı’ndaki tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı The Naked and The Dead’le (Çıplak ve Ölü) edebiyat dünyasında adını duyuran Norman Mailer, 1959’da Advertisements for Myself’i (Kendi Reklamlarım) yayımlamıştı.

Denemeler, kısa romanlar ve öykülerden oluşan kitapta, Mailer bölümlerin arasında reklamlar olarak nitelediği otobiyografik notlara, yorumlara yer veriyordu. Kitabın basılmasından kısa bir süre sonra, henüz en popüler kitabını yazmamış bir başka yazar, Kurt Vonnegut, Mailer’a bir mektup göndermiş.

Norman Mailer

İşte o mektup...

29 Aralık 1959

Batı Barnstable, MA

Sevgili Bay Mailer,

Az önce reklamlarınızı okumayı bitirdim – çoğunu da tavsiyeniz üzerine iki kere okudum. İmzamın bir değeri olmadığı için kitabınızla ilgili yorumlarımın da bir değeri olmayacaktır, o yüzden siktir edin.

Bakın: Kendinizle ilgili bir sonraki kitabınızda kullanmanız gereken bir hikâyem var sizinle ilgili.

Bir keresinde Provincetown’daki Commercial Sokağı’nın başındaki evimde sizi, Si’yi ve Billy’yi ağırlamıştım – 1950 yazı diyelim. Neyse, ben de bir yazardım – aman aman tanınan bir yazar olmasam da geçinebiliyordum. Indianapolis’li kayınvalidem de bizdeydi. Çok sarhoş oldu. Siz bir süre sonra ayrıldınız; nereye gideceğinize karar vermeye çalışırken verandada öylece duruyordunuz. Kayınvalidem içeride, sizden yaklaşık iki metre uzaktaydı ve aranızda sadece açık bir pencerenin üstüne çekilmiş stor vardı. İçerlemiş bir halde var gücüyle ciyaklayarak bana şöyle dedi: “Hıh, bence sen ondan daha tatlısın.” Ben de elimle ağzını kapattım.

Daha sonra, Norman Mailer’ın bu yorumu duymadığına karar verdik.

Duymadığınızı umuyorduk.

Duydunuz mu?

Bu arada bu gerçek – ben sizden daha tatlıyım.

Saygılarımla,

Kurt Vonnegut, Jr. diye biri

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com