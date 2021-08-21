Kutsal metinler üzerine hermenötik denemeler: Kutsalın Yorumu

İzzet Erş’in yazdığı Kutsalın Yorumu Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

Yorumbilim ya da yorumsamacılık olarak Türkçeleştirebileceğimiz hermenötik bir yorumlama sanatıdır ve kutsal metinleri anlamlandırmak için kullanılagelmiş, giderek yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir disiplin olarak kabul edilmiştir.

Yorumbilim ya da yorumsamacılık olarak Türkçeleştirebileceğimiz hermenötik bir yorumlama sanatıdır ve kutsal metinleri anlamlandırmak için kullanılagelmiş, giderek yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir disiplin olarak kabul edilmiştir.

YORUMLARIN ALTINDA YATAN NİYET

Her bir yorumun ardında yatan niyet farklı olabilir. Yorum bazen kutsala saldırmak için, bazen kendini ondan korumak için yapılabilir.

Bazen inkâr etmek için, bazen de ona daha çok bağlanmak için kullanılabilir. İnkâr ile sesinin duyulmasını uman bir inanan olabildiği gibi, şüphesiz ikrar ile bağlandığından uzaklaşanlar da vardır.

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ÖZÜNDE YORUMLAR VE DENEMELER

Özünde ise her yorum bir bulaşmadır. Kitap tüm heybetiyle okuyucunun karşısında durur. O duruşuyla mükemmeldir, kadimdir, ulaşılamaz ve tüketilemezdir. Ancak bunların hepsi onun kapağını açan için böyledir...