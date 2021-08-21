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    Kutsal metinler üzerine hermenötik denemeler: Kutsalın Yorumu

    İzzet Erş’in yazdığı Kutsalın Yorumu Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 13:28
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    Kutsal metinler üzerine hermenötik denemeler: Kutsalın Yorumu

    Yorumbilim ya da yorumsamacılık olarak Türkçeleştirebileceğimiz hermenötik bir yorumlama sanatıdır ve kutsal metinleri anlamlandırmak için kullanılagelmiş, giderek yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir disiplin olarak kabul edilmiştir.

    Yorumbilim ya da yorumsamacılık olarak Türkçeleştirebileceğimiz hermenötik bir yorumlama sanatıdır ve kutsal metinleri anlamlandırmak için kullanılagelmiş, giderek yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir disiplin olarak kabul edilmiştir.

    YORUMLARIN ALTINDA YATAN NİYET

    Her bir yorumun ardında yatan niyet farklı olabilir. Yorum bazen kutsala saldırmak için, bazen kendini ondan korumak için yapılabilir.

    Bazen inkâr etmek için, bazen de ona daha çok bağlanmak için kullanılabilir. İnkâr ile sesinin duyulmasını uman bir inanan olabildiği gibi, şüphesiz ikrar ile bağlandığından uzaklaşanlar da vardır.

    Kutsal metinler üzerine hermenötik denemeler: Kutsalın Yorumu #1

    Sayfa: 552

    ÖZÜNDE YORUMLAR VE DENEMELER

    Özünde ise her yorum bir bulaşmadır. Kitap tüm heybetiyle okuyucunun karşısında durur. O duruşuyla mükemmeldir, kadimdir, ulaşılamaz ve tüketilemezdir. Ancak bunların hepsi onun kapağını açan için böyledir...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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