Kütüphanede kitap ararken bazı pratik yöntemler

Kütüphanede çoğu zaman aradığımız kitabı bulamıyoruz. Bunun için bazı önerilerimiz var...

Kalabalık ve büyük bir kütüphaneye sahipseniz bu haber tam size göre... Malumunuz; kütüphanede kitap aramak bazen zor olabiliyor. İstediğimiz kitabı bir türlü bulamıyor ve hemen hemen her rafa bakıyoruz..

Bunun için kütüphanecilerin kitapseverlere bazı önerileri var.

İşte o tavsiyeler...

İSME GÖRE SIRALAYIN

Aynı yazara ait birden çok kitabınız varsa ve karışıklık olmasını istemiyorsanız, kitapları yazarların isimlerine göre sıralayın. Eğer bu yazar çok sevdiğiniz biriyse de göz temasından ayırmayın...

KATEGORİYE GÖRE SIRALAMA

Bir diğer çözüm yönetmi ise kitapları kategoriye göre sıralamak. Bunun için edebiyat, hikaye, şiir, politika, tarih, inceleme- araştırma türlerindeki kitapları tasnif edebilirsiniz.

RAFLARIN ALTINA YAZMA

Kütüphende çoğumuz denk gelmişizdir kitap raflarının altına kitapların hangi kategoriye ait olduğunu.

Aslında bu yöntemin de işe yarar bir yönü var. Çünkü kütüphanede bir kitabı ararken raf altındaki kitap kategorisi yazısını okumak bize rehberlik edebilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com