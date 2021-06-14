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    Kütüphanede kitap ararken bazı pratik yöntemler

    Kütüphanede çoğu zaman aradığımız kitabı bulamıyoruz. Bunun için bazı önerilerimiz var...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 09:43
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    Kütüphanede kitap ararken bazı pratik yöntemler

    Kalabalık ve büyük bir kütüphaneye sahipseniz bu haber tam size göre... Malumunuz; kütüphanede kitap aramak bazen zor olabiliyor. İstediğimiz kitabı bir türlü bulamıyor ve hemen hemen her rafa bakıyoruz..

    Bunun için kütüphanecilerin kitapseverlere bazı önerileri var.

    İşte o tavsiyeler...

    İSME GÖRE SIRALAYIN

    Aynı yazara ait birden çok kitabınız varsa ve karışıklık olmasını istemiyorsanız, kitapları yazarların isimlerine göre sıralayın. Eğer bu yazar çok sevdiğiniz biriyse de göz temasından ayırmayın...

    KATEGORİYE GÖRE SIRALAMA

    Bir diğer çözüm yönetmi ise kitapları kategoriye göre sıralamak. Bunun için edebiyat, hikaye, şiir, politika, tarih, inceleme- araştırma türlerindeki kitapları tasnif edebilirsiniz.

    Kütüphanede kitap ararken bazı pratik yöntemler #1

    RAFLARIN ALTINA YAZMA

    Kütüphende çoğumuz denk gelmişizdir kitap raflarının altına kitapların hangi kategoriye ait olduğunu.

    Aslında bu yöntemin de işe yarar bir yönü var. Çünkü kütüphanede bir kitabı ararken raf altındaki kitap kategorisi yazısını okumak bize rehberlik edebilir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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