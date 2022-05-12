Latife Tekin'den Zamansız bir roman

Yazar Lafite Tekin'in merakla beklenen yeni romanı Zamansız, kitapseverlerle buluştu.

Çağdaş edebiyatın büyük yazarlarından Latife Tekin karantina sürecinde yazdığı bu sürpriz kitabında zamansız, tanımsız, insan varoluşunun ötesinde her türden başkalaşıma açık kadim bir aşk duygusunun izinden gidiyor.

Yazarın büyük merakla beklenen yeni romanı Zamansız, kitapseverlerle buluştu. Lafite Tekin'in şiirsel kaleminin yeni bir ürünü olan Zamansız, çok sevileceği aşikar...

Sayfa: 120

Kitaptan

"Gelincik ile Yılanbalığı suretinde açan yeni bir hikâyeyle toprağın, gölün, insanın ve kalp çarpıntısının kaydını tutuyor. Anlat bana sevgilim, imgeler ülkesine doğru giden bir arabadayız, direksiyon çok hafif, her an savrulabiliriz göğün içine, anlat, yan koltukta zamanı aşmış çılgın bir dinleyicin var, bırak direksiyonu, uçsun arabamız."