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- Laurence Sterne'ün ilk eseri: Siyasi Bir Hikâye
Laurence Sterne'ün ilk eseri: Siyasi Bir Hikâye
Laurence Sterne'ü iyi bir ilahiyat kariyerinden eden ama onun yazar kimliğini keşfetmesine vesile olan ilk eseri Siyasi Bir Hikâye, Kısa Klasikler dizisinde.
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 15:57
- Güncelleme : 19.12.2022 - 17:07
Papaz Laurence Sterne'ün, dinî kariyerine mal olan Siyasi Bir Hikâye, din adamlarının talebi üzerine toplatılıp yakılır, metinde kırpmalar yapılır ve adı değiştirildi.
1905'te York Kütüphanesi'nde sürpriz bir orijinal kopyasının bulunması üzerine, metin ancak geçtiğimiz yüzyıl yeniden okurla buluştu.. Gerçek kişilerin takma isimlerle anlatıldığı Siyasi Bir Hikâye'de, York Kilisesi ve York'un varlıklı kişilerine yaltaklanan Zangoç Trim açgözlü istekleriyle cemaati birbirine düşürür.
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Mektuplar...
Trim'in kabahatlerinin anlatıldığı mektupları bulan kasabanın siyaset kulübü üyelerinden biriyse olayı kulübe taşır. Kafa yorulması gereken savaşlar, ekonomik sorunlar almış başını yürürken yetkin kişiler Trim'e verilecek eski mantoyu tartışır durur…