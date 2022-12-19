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Laurence Sterne'ün ilk eseri: Siyasi Bir Hikâye

Laurence Sterne'ün ilk eseri: Siyasi Bir Hikâye

Laurence Sterne'ü iyi bir ilahiyat kariyerinden eden ama onun yazar kimliğini keşfetmesine vesile olan ilk eseri Siyasi Bir Hikâye, Kısa Klasikler dizisinde.