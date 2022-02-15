Euro
15.39
0.21%
Dolar
13.59
0.02%
Altın
819.92
0.24%
Borsa
2018
0.80%
Bitcoin
595.622
3.50%
BTXN Coin
37.84
1.31%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Leo Buscaglia'nın çok okunan romanı: Sevgili Babam

    Leo Buscaglia, eski ve yeni baba imajının karşılaştırmasını kendi babasının ailesiyle ve çocuklarıyla olan ilişkisi üzerinden yapmayı başarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leo Buscaglia'nın çok okunan romanı: Sevgili Babam

    Yıllar önce, bir babanın görevi “evin ekmeğini kazanıp” kirayı ödemekten ibaretti. Vakitlerini iş denilen esrarengiz dünyanın içinde geçiren babalar, çocukların pek yakından tanımaya fırsat bulamadıkları ebeveyndi. Kaşları çatık, ciddi, işinden başka bir şeyi düşünmeyen, oyunla vakit geçirmeyen, sert, tahakküm eden, yaklaşılmaz birisiydi.

    Son yıllarda ise eskisinden çok farklı bir ‘baba’ imajı oluşmaya başladı. Geleneksel rollerinden tamamen sıyrılmaya çalışan bu babalar çocuklarıyla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmeye başlayarak, aile içerisinde daha aktif rol almaya başladılar.

    Leo Buscaglia, eski ve yeni baba imajının karşılaştırmasını kendi babasının ailesiyle ve çocuklarıyla olan ilişkisi üzerinden yapmayı başarıyor. İlgisini, sevgisini, problemlerini ailesiyle paylaşan bir babanın sonraki yıllarda çocukların üzerinde yaratacağı etkileri aktarıyor.

    Leo Buscaglia nın çok okunan romanı: Sevgili Babam #1

    "GURUR VE İNANÇLA"

    “Gurur ve inançla, Babalık, insanın hayatında bir kez edinebileceği deneyimdir" dedi. "Ve ben bu deneyimi kaçırmak istemiyorum. Çocuklarımla birbirimize yabancı olduğumuzu keşfetmek istemiyorum. Hem, neden sadece anneler bu zevke sahip olsunlar?"


    İlginizi Çekebilir

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de
    Eğitim

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

    Çin’den, ABD’ye ‘Tayvan’ tepkisi
    Dünya

    Çin’den, ABD’ye ‘Tayvan’ tepkisi

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir