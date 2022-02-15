Leo Buscaglia'nın çok okunan romanı: Sevgili Babam

Leo Buscaglia, eski ve yeni baba imajının karşılaştırmasını kendi babasının ailesiyle ve çocuklarıyla olan ilişkisi üzerinden yapmayı başarıyor.

Yıllar önce, bir babanın görevi “evin ekmeğini kazanıp” kirayı ödemekten ibaretti. Vakitlerini iş denilen esrarengiz dünyanın içinde geçiren babalar, çocukların pek yakından tanımaya fırsat bulamadıkları ebeveyndi. Kaşları çatık, ciddi, işinden başka bir şeyi düşünmeyen, oyunla vakit geçirmeyen, sert, tahakküm eden, yaklaşılmaz birisiydi.

Son yıllarda ise eskisinden çok farklı bir ‘baba’ imajı oluşmaya başladı. Geleneksel rollerinden tamamen sıyrılmaya çalışan bu babalar çocuklarıyla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmeye başlayarak, aile içerisinde daha aktif rol almaya başladılar.

Leo Buscaglia, eski ve yeni baba imajının karşılaştırmasını kendi babasının ailesiyle ve çocuklarıyla olan ilişkisi üzerinden yapmayı başarıyor. İlgisini, sevgisini, problemlerini ailesiyle paylaşan bir babanın sonraki yıllarda çocukların üzerinde yaratacağı etkileri aktarıyor.





"GURUR VE İNANÇLA"

“Gurur ve inançla, Babalık, insanın hayatında bir kez edinebileceği deneyimdir" dedi. "Ve ben bu deneyimi kaçırmak istemiyorum. Çocuklarımla birbirimize yabancı olduğumuzu keşfetmek istemiyorum. Hem, neden sadece anneler bu zevke sahip olsunlar?"

