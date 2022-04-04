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    Leonarda Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler

    Leonardo Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler kitabı, dünyaca ünlü ressamın hayatına mercek tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:07
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    Leonarda Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler

    Dünya genelinde dehanın sembolü olan ve en bilinen sanat eserlerinde imzası bulunan Leonardo da Vinci; resim, heykel, mimari, bilim, mühendislik, astronomi, edebiyat ve daha birçok alanda çığır açan eserlerin yaratıcısıdır.

    Çok yönlü yeteneğiyle dünya sanat ve bilim tarihini şekillendiren İtalyan dâhinin sıradan bir hayatı olması beklenemezdi elbette.

    Leonarda Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler #1

    Sayfa: 124

    BENZERSİZ BİYOGRAFİ

    Leonardo’nun yaratıcılığı, zaafları, talihsizlikleri, hataları ve inişli çıkışlı kariyerine odaklanan esprili ve sıra dışı biyografisi, dâhinin bilinmeyen hayatının kapılarını aralıyor.

    Çizimler ve eğlenceli yorumlarla anlatılan bu karanlık hikâye, her yaştan okurun Leonardo’yu daha iyi tanıması için benzersiz bir biyografi.


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