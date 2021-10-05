Levent Karakoç'un ilk romanı: Gece Köpekleri

Gece Köpekleri, anlattıkları ve zamansız diliyle okurlarını kurgu ve gerçekliğin sınırlarında dolaştırıyor.

Okurlarına flu bir zeminde seslenen Levent Karakoç, Gece Köpekleri ile edebiyata ve yaşama dair ezberleri yıkıyor. İnsan ruhunun inceliklerini olduğu kadar karanlık yüzünü de irdeliyor.

Yazım süreci de kendisi kadar ilgi çekici bir hikâyeye sahip olan Gece Köpekleri, “insanın özünü bilmesi” konusunu odağına yerleştiriyor.

Hem politik ve toplumsal düzlemde hem de ebeveynlik ve romantik ilişkilerde işte bu “özü” sorguluyor, ilk bakışta anlaşılması kolay olmayan fotoğraflar çekiyor. Gece Köpekleri, sizleri daima tetikte tutacak, bittiğinde yüreğinizi ve ruhunuzu rahatsız etmeye aday bir ilk roman…

Zaman-zamansızlık, korku-cesaret, merhamet-zulüm, hatırlama-unutma ikilemleri üzerine düşündüren Gece Köpekleri, dikkat çekici bir kurguya sahip.

KARANLIK DEHLİZLERE DAVET...

Okurlarını aile değerlerinden ahlaki baskılara kadar bıçak sırtı pek çok konuda korkusuz bir sohbetle karşılayan yazar, kimi zaman bir sanrı kimi zaman bir haberci gibi görünen Merek ile bizleri tanıştırıyor.

Levent Karakoç, yazın dünyasına giriş yaptığı romanı Gece Köpekleri ile hepimizi insan ruhunun karanlık dehlizlerine davet ediyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com