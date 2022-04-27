Levent Şentürk'den Kentlerin Ayakbilimi

Levent Şentürk, Kentlerin Ayakbilimi'ndeki deneysel öykülerinde sosyoloji, istatistik, mimari, psikoloji, veganizm, biyo-politika, bilimkurgu gibi birçok konuya eğiliyor.

Levent Şentürk'ün öykü derlemesi Kentlerin Ayakbilimi, deneysel metinlerden oluşuyor. Kitap, Kentlerin Ayakbilimi, Tura Gelecek..., Mikrologya, Epik Defans Tutanakları ve iki başlıksız bölümden oluşuyor.

Kentlerin Ayakbilimi'nde bir kentin üzerine inen devasa bir ayak üzerinden kentin sosyolojik, mimari ve psikolojik değişimi anlatılıyor.

Tura Gelecek!'te madenî bir paranın tura kısmını kişileştirerek Tura'nın tarihsel ve istatistiksel durumu üzerinden bir hikâye görüyoruz. İstatistiksel bir durumun karakter haline gelmesiyle birlikte deneysel bir anlatıya dönüşüyor.

Sayfa: 184

Yazılan metinler

Mikrologya'da ve başlıksız iki bölümde çok kısa öyküler yer alıyor. Bu öykülerde de mimari, bilim, uzay-zaman, patafizik, veganizm, biyo-politika kavramları öne çıkıyor. Epik Defans Tutanakları'nda bir video oyununun önemsiz anlarını doldurmak için oyuncuları tarafından yazılan metinleri okuyoruz.