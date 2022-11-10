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    Liderliğin Karanlık Yüzü kitabında, hayat veren tavsiyeler

    Gülden Türktan, Liderliğin Karanlık Yüzü adlı kitabıyla okurlarına başka yerde bulunamayacak tavsiyeler veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 10:07
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    Liderliğin Karanlık Yüzü kitabında, hayat veren tavsiyeler

    Liderlik denince anlatılagelen tozpembe dünyaların dışındaki noktalara ışık tutuyor ve hem kişisel yaşamda hem de iş yaşamında gelişimin anahtarını sunuyor.

    Etik açıdan sorunlu, esneklikten yoksun ve insani olmayan, mekanik kuruluşlara ya da tutumlara katlanmak zorunda değiliz. Hele böyle bir ortamı bizzat sağlamak zorunda hiç değiliz. Yaratıcılığı onurlandıran, değişim sürecine girebilen, yürekleri kıpırdatan kuruluşlar inşa edebiliriz.

    Karanlıkta kalmış yönler

    Bu kitapta liderliğin çok da bahsedilmeyen, karanlıkta kalmış yönleri anlatılıyor. Liderlik sadece güzel güllerin olduğu bir gül bahçesi değildir; aynı zamanda yüzlerce dikeni vardır.

    Profesyonel iş hayatına 126 yıllık  iş tecrübesini sığdıran Gülden Türktan, size liderliğin karanlık yüzünü gösterip, bunun aydınlığa nasıl çevrileceğini paha biçilmez iş ve yaşam tecrübesiyle anlatıyor.

    Liderliğin Karanlık Yüzü kitabında, hayat veren tavsiyeler #1

    Sayfa: 184

    Bir kadın liderin önerileri

    Pek çok ilke öncülük etmiş, uluslararası şirketlerde önemli görevlerde bulunmuş, şirket yönetim kurullarında 30 sene başkan olarak görev yapmış, belli başlı derneklerde görevler üstlenmiş, W20 (WOMAN20) Kurucu Başkanı olmuş bir kadın liderin kaleminden okuyacağınız bu kitapta; şirketlerin çok da bilinmeyen hikâyelerini ve liderliğin arka yüzünü bulacaksınız.


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