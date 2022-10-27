Lisa Gray’in gerilim dozu yüksek romanı: Fotoğraftaki Yüz

Lisa Gray’in, çok beğenilen Jessica Shaw serisinin ilk kitabı Fotoğraftaki Yüz'ü çok seveceksiniz.

Fotoğraftaki Yüz’de başarılı özel dedektif Jessica Shaw, beklenmedik bir ipucuyla kendi geçmişinin peşine düşer ve polisin unuttuğu bir cinayeti aydınlatmak için Los Angeles'ın karanlık göbeğine doğru yola çıkar.

Polisiye gerilim hayranlarının soluksuz okuyacağı Fotoğraftaki Yüz, adrenalin ve trajedinin iç içe geçtiği heyecan dolu bir roman…

Washington Post, Wall Street Journal ve Amazon’un çoksatan yazarı Lisa Gray’in Fotoğraftaki Yüz adlı romanı, yerini aldı. Fotoğraftaki Yüz, şimdiye kadar dört macerası yayınlanan Jessica Shaw serisinin ilk kitabı...

Aydınlatılması gereken bir cinayet

Özel dedektif Jessica Shaw, aydınlatılması gereken bir cinayet ya da ortaya çıkarılması gereken gizemlerle ilgili ipuçları almaya alışkındır.

Yirmi beş yıl önce Los Angeles’ta kaçırılan üç yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafı e-postasına düştüğünde, bunun da her zamanki gibi bir durum olduğunu düşünür.

Ancak fotoğrafaki yüze baktıkça işler değişir. Bilgisayar ekranından ona bakan küçük kız, Jessica’nın ta kendisidir.

Yaşamın geri kazanımı

Çocukken kaçırılmış olduğu bilgisi Jessica’nın düşüncelerini altüst eder. O kaçırılma olayından sonra bulunduğuna dair bir bilgi de yoktur.

Etrafındaki herkese, her şeye farklı gözlerle bakmaya başlayan Jessica için yaşamını geri kazanmanın yolu geçmişe yönelik ipuçlarını takip edip tüm bu gizemi çözmektir. Üstelik bunu hiç kimseler anlamadan yapması gerekmektedir.

Işığı görmek

Kapkaranlık bir tünelde yolunu el yordamıyla bulmak zorunda kalır Jessica. Tek umudu ise tünelin ucunda ışığı görmektir.