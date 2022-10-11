Cadılar Meclisi, okurları fantastik bir kurgu içinde kadının gücünü anıtlaştıran, soluksuz okunacak bir maceraya davet ediyor.

Lizzie Fry’ın nefes kesen romanı Cadılar Meclisi, güç dengesinin kadınların lehine olduğu bir dünyada kendisini tehdit altında hisseden ataerkilliğin tanıdık hikâyesini anlatırken, kadınların gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cadılığın gerçek olduğu ve anneden kıza miras kaldığı kurgusal bir dünyada büyüyen kadın düşmanlığını anlatan romanın hikayesi, bugün dünyanın her yerinde görülen, kadınların özerkliğine yönelik saldırılarla da paralellik taşıyor.

Önemli bir güç ve miras...

Büyü, cadılar tarafından kendi kızlarına aktarılan önemli bir güç ve miras... Ergenliğe girer girmez Elementalist bir cadı olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Chloe de bu kızlardan biri veonu güçlerine kavuşturup bu öyküyü başlatan, epey sarsıcı bir ritüel.

Kadınlar arasındaki güç aktarımı

Kadınlar arasındaki bu güç aktarımının farkında olan ve gerçeğin aksine, sahip oldukları potansiyeli onlara layık görmediğinden kötüye kullanabileceklerini düşünen bir liderse bu evrenin çürük dişi.

Gettolar...

Emrinde çalışan Nöbetçiler’le birlikte dünyadaki tüm cadıları kendi elleriyle kurdukları gettolarda toplamayı hedefleyen Başkan, ülkedeki terörün önemli bir kısmını cadılara dayandıran tezini, ulusa sesleniş konuşmalarından birinde dillendirecek kadar gerçekçi buluyor.