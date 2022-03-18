Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor

Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor

Çocukların keyifle okuyabileceği iki yeni kitap: Llama Llama ve Arkadaşları; Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor...

Anna Dewdney'nin çok satan çocuk kitabı serisinden uyarlanan Llama Llama ve Arkadaşları; Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor ve Llama Llama Anneler Günü Hediyesi kitapları ile raflarda.

Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor

Zürafa Luna'nın fantastik bir fikri var: Kumsalda bir gün geçirmek! Küçük bir ayrıntı dışında fantastik tabii… Llama Llama yüzme bilmiyor. Her minik Llama'nın yapacağı gibi annesinden yardım istiyor. Acaba Llama annesinden aldığı yüzme dersleri sayesinde deniz korkusunu yenebilecek mi?





Llama Llama Anneler Günü Hediyesi

Llama Llama annesine mükemmel bir Anneler Günü hediyesi vermek istiyor ama onun nelerden hoşlandığını bilmiyor…

Kahvaltıda krep mi? Parkta güzel bir gün geçirmek mi? Anlaşılan Llama'nın titiz bir dedektif gibi çalışması gerekiyor. Belki o zaman annesinin tam istediği gibi bir Anneler Günü geçirmesini sağlayabilir.



