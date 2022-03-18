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    Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor

    Çocukların keyifle okuyabileceği iki yeni kitap: Llama Llama ve Arkadaşları; Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor...
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 14:17
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    Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor

    Anna Dewdney'nin çok satan çocuk kitabı serisinden uyarlanan Llama Llama ve Arkadaşları; Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor ve Llama Llama Anneler Günü Hediyesi kitapları ile raflarda.

    Llama Llama Yüzmeyi Öğreniyor

    Zürafa Luna'nın fantastik bir fikri var: Kumsalda bir gün geçirmek! Küçük bir ayrıntı dışında fantastik tabii… Llama Llama yüzme bilmiyor. Her minik Llama'nın yapacağı gibi annesinden yardım istiyor. Acaba Llama annesinden aldığı yüzme dersleri sayesinde deniz korkusunu yenebilecek mi?

    Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor #1

    Llama Llama Anneler Günü Hediyesi

    Llama Llama annesine mükemmel bir Anneler Günü hediyesi vermek istiyor ama onun nelerden hoşlandığını bilmiyor…

    Kahvaltıda krep mi? Parkta güzel bir gün geçirmek mi? Anlaşılan Llama'nın titiz bir dedektif gibi çalışması gerekiyor. Belki o zaman annesinin tam istediği gibi bir Anneler Günü geçirmesini sağlayabilir.

    Llama Llama ve maceraları iki yeni kitap ile devam ediyor #2


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