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- Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı: Anais Nin
Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı: Anais Nin
Leonie Bischoff’un yazdı ve kendi çizimlerinden oluşan Anais Nin, eğlenceli bir okuma sunuyor. Kitap, şiirsel diliyle öne çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 10:24
Anaïs Nin, 1930’ların başında Paris’in banliyölerinde bir bankacının karısı olarak hayatla ve kadınları ikincil rollere indiren toplumla mücadele ettiği yaşamına bir de kocaman hayal sığdırıyor; yazar olmak.
Çocukluğundan beri yazmayı ihmal etmediği günlüğü sayesinde derinlerdeki duygularına tanık olduğumuz Anaïs Nin’i her sayfasını çerçeveletip duvarınıza asmak isteyeceğiniz eşsiz çizimlerle keşfedeceksiniz…
Şiirsel bir roman
Çizimleri, renkleri ve hem ıstıraplı hem de güçlü hikayesiyle şiirsel bir çizgi roman.
Sayfa: 192
Kitaptan
"Yazılarımı okuttuğum her erkek, üslubumu değiştirmeyi denedi. Erkek gibi yazmak ilgimi çekmiyor. Kadın gibi yazmak istiyorum. Kelimeleri bulmak için kıyıdan uzakta dalmalıyım... Yalanlar denizine."