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    Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı: Anais Nin

    Leonie Bischoff’un yazdı ve kendi çizimlerinden oluşan Anais Nin, eğlenceli bir okuma sunuyor. Kitap, şiirsel diliyle öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 10:24
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    Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı: Anais Nin

    Anaïs Nin, 1930’ların başında Paris’in banliyölerinde bir bankacının karısı olarak hayatla ve kadınları ikincil rollere indiren toplumla mücadele ettiği yaşamına bir de kocaman hayal sığdırıyor; yazar olmak.

    Çocukluğundan beri yazmayı ihmal etmediği günlüğü sayesinde derinlerdeki duygularına tanık olduğumuz Anaïs Nin’i her sayfasını çerçeveletip duvarınıza asmak isteyeceğiniz eşsiz çizimlerle keşfedeceksiniz…

    Şiirsel bir roman

    Çizimleri, renkleri ve hem ıstıraplı hem de güçlü hikayesiyle şiirsel bir çizgi roman.

    Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı: Anais Nin #1

    Sayfa: 192

    Kitaptan

    "Yazılarımı okuttuğum her erkek, üslubumu değiştirmeyi denedi. Erkek gibi yazmak ilgimi çekmiyor. Kadın gibi yazmak istiyorum. Kelimeleri bulmak için kıyıdan uzakta dalmalıyım... Yalanlar denizine."


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