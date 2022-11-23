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- Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı çocuklar çok sevecek
Léonie Bischoff’un yazdığı, çizdiği şiirsel çizgi romanı çocuklar çok sevecek
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 11:09
Anaïs Nin, 1930’ların başında Paris’in banliyölerinde bir bankacının karısı olarak hayatla ve kadınları ikincil rollere indiren toplumla mücadele ettiği yaşamına bir de kocaman hayal sığdırıyor; yazar olmak.
Çocukluğundan beri yazmayı ihmal etmediği günlüğü sayesinde derinlerdeki duygularına tanık olduğumuz Anaïs Nin’i her sayfasını çerçeveletip duvarınıza asmak isteyeceğiniz eşsiz çizimlerle keşfedeceksiniz…
Şiirsel çizgi roman
Çizimleri, renkleri ve hem ıstıraplı hem de güçlü hikayesiyle şiirsel bir çizgi roman. Léonie Bischoff’un yazdığı/çizdiği, Sebla Kutsal’ın dilimize çevirdiği Anaïs Nin Türkçede...
Sayfa: 192
Kitaptan...
"Yazılarımı okuttuğum her erkek, üslubumu değiştirmeyi denedi. Erkek gibi yazmak ilgimi çekmiyor. Kadın gibi yazmak istiyorum. Kelimeleri bulmak için kıyıdan uzakta dalmalıyım... Yalanlar denizine."