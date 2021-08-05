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    Lügat365 kitabından eski kelimelerden bir seçki

    Lügat365 kitabında eski kelimelere merak duyanlar için bir seçki hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 13:50
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    Lügat365 kitabından eski kelimelerden bir seçki

    Eski kelimelerle aranız nasıl? İyise bu haberi çok seveceksiniz, belki de çoğu kelimeyi ilk defa duyacaksınız.

    Biz de bunun için kitaptan bazı kelimeleri açıklamalarıyla verdik.

    Buyurun...

    Teşebbüs

    Kolları sıvamak. Açık bir niyetle bir işe girişmek, girişim. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Bazı kaynaklarda yapışıp tutma, bırakmama anlamlarına geldiği de rivayet edilmektedir.

    Müstehzi

    Alay ve aşağılama anlamlarına gelen istihzâ kelimesinden türetilmiştir. Dilimize Arapçadangeçmiştir. Alaycı ve aşağılayıcı anlamlarında kullanılan kelime, sarkastik mânâsına da yakındır.

    Lügat365 kitabından eski kelimelerden bir seçki #1

    İntizar

    Bakma ve görme anlamlarına gelen nazar kelimesinden türetilmiştir. Yaygın olarakbeddua mânâsında kullanılıyor olsa da, yolunu gözleme anlamına gelmektedir.

    Havsala

    Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi, anlayış... Kuş kursağı ve mide gibi farklı anlamlara da gelmektedir. Ortaya çıkma mânâsındaki husûl kelimesinden türetilmiş olup dilimize Arapçadan geçmiştir.

    Tumturak

    Gösteriş. İhtişam. Debdebe. Dilimize Farsçadan geçmiş olan kelime daha ziyâde kulağa hoş gelen kelimelerle konuşma mânâsında kullanılmaktadır.

    Mütereddit

    Tereddüt eden. Karar vermekte zorlanan, kararsız, dilimize Arapçadan geçmiştir. Gidipgelme, kararsız kalma anlamlarına gelen tereddüt kelimesinden türetilmiştir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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