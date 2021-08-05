- Haberler
- Kitap Haberleri
- Lügat365 kitabından eski kelimelerden bir seçki
Lügat365 kitabından eski kelimelerden bir seçki
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 13:46
- Güncelleme : 05.08.2021 - 13:50
Eski kelimelerle aranız nasıl? İyise bu haberi çok seveceksiniz, belki de çoğu kelimeyi ilk defa duyacaksınız.
Biz de bunun için kitaptan bazı kelimeleri açıklamalarıyla verdik.
Buyurun...
Teşebbüs
Kolları sıvamak. Açık bir niyetle bir işe girişmek, girişim. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Bazı kaynaklarda yapışıp tutma, bırakmama anlamlarına geldiği de rivayet edilmektedir.
Müstehzi
Alay ve aşağılama anlamlarına gelen istihzâ kelimesinden türetilmiştir. Dilimize Arapçadangeçmiştir. Alaycı ve aşağılayıcı anlamlarında kullanılan kelime, sarkastik mânâsına da yakındır.
İntizar
Bakma ve görme anlamlarına gelen nazar kelimesinden türetilmiştir. Yaygın olarakbeddua mânâsında kullanılıyor olsa da, yolunu gözleme anlamına gelmektedir.
Havsala
Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi, anlayış... Kuş kursağı ve mide gibi farklı anlamlara da gelmektedir. Ortaya çıkma mânâsındaki husûl kelimesinden türetilmiş olup dilimize Arapçadan geçmiştir.
Tumturak
Gösteriş. İhtişam. Debdebe. Dilimize Farsçadan geçmiş olan kelime daha ziyâde kulağa hoş gelen kelimelerle konuşma mânâsında kullanılmaktadır.
Mütereddit
Tereddüt eden. Karar vermekte zorlanan, kararsız, dilimize Arapçadan geçmiştir. Gidipgelme, kararsız kalma anlamlarına gelen tereddüt kelimesinden türetilmiştir.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com