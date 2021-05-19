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    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı: Mutluluğa Dair Bir Düşünce

    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin ortaklaşa yazdıkları Mutluluğa Dair Bir Düşünce, temelinde hayattan keyif alma ve mutlu olma hakkı yatan bir felsefeye sahip.
    • Özel Haber
    • 19.05.2021 - 11:20
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    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı: Mutluluğa Dair Bir Düşünce

    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı, Mutluluğa Dair Bir Düşünce, özellikle son yıllarda ivme kazanan Slow Food Hareketi’nin felsefesini derli toplu bir şekilde okura sunan küçük bir cevher.

    Sadece yemeğe değil, yemekten yola çıkarak kültüre, siyasete, sanata, tüm hayata yayılan, temelinde hayattan keyif alma ve mutlu olma hakkı yatan bir felsefe Slow Food.

    BESLENME KÜLTÜRÜ

    Bu bağlamda Şilili yazar ve aktivist Sepúlveda ile Sloow Food’un kurucusu Petrini, Mutluluğa Dair Bir Düşünce’de çok farklı konuları ele alıyorlar.

    Sepúlveda, kitaptaki "Beslenmeye Dair Bir Düşünce"yazısında, beslenme ile kültürün ve iletişimin özel bağını gözler önüne seren çok hoş bir anekdota yer veriyor.

    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı: Mutluluğa Dair Bir Düşünce #1

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    AKŞAM YEMEĞİ ANISI

    Akşam yemeği için sofraya oturulan ânın günün en sevdiği ânı olduğunu söyleyen Sepúlveda, yemek anlatısının çekirdek aileden de Batı tarihinden de daha eskiye dayandığını gösteriyor.

    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı: Mutluluğa Dair Bir Düşünce #2

    Luis Sepúlveda

    HAYATA KARŞI YENİ YAKLAŞIM

    Yaz rehavetinin baş göstermeye başladığı bu sıkıntılı günlerde hayata karşı yeni bir yaklaşımla tanışmak ya da düşünce biçiminizi yeniden yönlendirmek isteyenler bu kitaba mutlaka göz atmalı.

    Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı: Mutluluğa Dair Bir Düşünce #3

    Carlo Petrini

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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