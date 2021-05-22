Lynch, Robert Walser’in Haydut romanının beyazperdee uyarlaması

Robert Walser’in minyatür bir elyazısıyla kâğıt parçaları üzerine yazdığı, ölümünden sonra deşifre edilip kitaplaştırılan eseri Haydut, 2017'de sinemaya uyarlandı.

Çekimlerinin 2018 baharında başlayan filmi izleyenler bir hayli memnun kalmış.

Belirli bir konu birliğinden yoksun, çağrışıma dayalı anlatım tarzı nedeniyle bugüne kadar sinemaya uyarlanamaz gözüyle bakılan Haydut, Walser’in kısa ama kapsamı en geniş metinlerinden biri.

EDEBİYATIN KİLOMETRE TAŞLARINDAN

Walser’in eserleri arasında merkezî bir yer işgal eden bu kısa roman, bugün modern edebiyatın önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

HAYDUT

Romana adını veren Haydut bir bohem, bir aylak, beş parasız bir yazardır. Burjuva toplum düzenine uyum sağlayamadığından dışlanmıştır. Davranışları alay konusudur.

Mutluluğu arar. Güvenilmez, işe yaramaz ve avare kahramanların tam da Germen edebiyatında bazı büyük örnekleri olduğunu söyler Walter Benjamin. Nitekim Haydut da bunlardan biridir.





ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANDI

Robert Walser, Haydut’u minyatür bir elyazısıyla kâğıt parçaları üzerine yazmıştı. Sonradan mikrogram adı verilen bu yazı, yazar öldükten sonra deşifre edildi ve Haydut ancak bundan sonra yayımlanabildi.

FİLMDEN ÖNCE KİTAP ÖNERİSİ

Filmin Mayıs 2019’da vizyona girdi. Filmi izlemeyenle riçin ilk olarak kitabı okumalarını öneririz.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com