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    M. Özgür Mutlu’nun Dönme Dolap Düşleri isimli öykü kitabı

    M. Özgür Mutlu’nun Dönme Dolap Düşleri isimli öykü kitabı İthaki Yayınları’ndan yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 17:33
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    M. Özgür Mutlu’nun Dönme Dolap Düşleri isimli öykü kitabı

    M. Özgür Mutlu, Dönme Dolap Düşleri ile başta öykü diline, sonra da atmosfere ve karaktere inandığını bir kez daha gösteriyor.

    2011 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nü öykü dalında Van Gölü Ekspresi ile aldıktan sonra Karton Ev ve Dünyanın Çivisi isimli kitaplarıyla okurla buluşmaya devam eden yazar, yolculuğunu ara vermeden sürdürüyor.

    M. Özgür Mutlu’nun Dönme Dolap Düşleri isimli öykü kitabı #1

    Sayfa: 120

    "DÖNME DOLAP..."

    "Dönme dolap aşağı inerken batıyor dünya, çıkarken doğuyor. Batarken büyüyor her şey, doğarken küçülüyor. Ben bunca sene ne yaptım büyüyüp küçülmekten başka? Aynı yerde dönüp durdum desem, yol nedir sanki, yolculuk? Bir geminin farelerin viyakladığı, karanlık küflü mutfağında Atlas Okyanusu’nu geçmişsem ne olmuş. Yine burada değil miyim, kendimden büyük gölgemi kaybettiğim yerde. Hayata beni ucuz cıvatalar bağlıyor yine."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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