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    Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliğinde Buket Uzuner esintisi

    Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE),Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Edebiyat Gecesi etkinliğine yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabıyla katıldı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 14:00
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    Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliğinde Buket Uzuner esintisi

    YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, yaptığı açıklamada, Macaristan'da her yıl gerçekleştirilen Edebiyat Gecesi etkinliğine YEE'nin 2016'dan beri katıldığını söyledi.

    Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülkedeki ikinci büyük kent olan Debrecen'de de etkinliğin düzenlendiğine dikkati çeken Abdikoğlu, YEE'nin bu yıl Debrecen Csokonai Tiyatrosu ile iş birliği yaptığını aktardı.

    Macaristan da Edebiyat Gecesi etkinliğinde Buket Uzuner esintisi #1

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    İSTANBULLULAR KİTABINDAN BÖLÜMLER

    11-13 Haziran'da düzenlenen etkinlikte Macar sanatçıların 24 ülkeden 25 yazarın kitabından bölümler okuyacağını belirten Abdikoğlu, katılımcıların yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabından bölümler dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.

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