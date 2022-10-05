Madam Bovary gibi çok okunan romanın yazarı Gustave Flaubert'in portesi

Madam Bovary gibi çok okunan romanın yazarı Gustave Flaubert'in portesi

Ünlü Fransız romancı Gustave Flaubert, pek çok esere imza attı. Ama Madam Bovary romanını ayrı bir yere koymak lazım. Gustave Flaubert'in edebiyatına ve hayatına dair bazı bilgiler...

Dünya ve Fransız edebiyatının en üretken isimlerinden olan Gustave Flaubert, önemli dünya klasiklerini yazdı. Ünü ise Madam Bovary eseriyle yayıldı. yazarın hayatına, kitaplarına ve genel edebiyat kişiliğine bir bakış...

Flaubert; 12 Aralık 1821’de Anne-Justine-Caroline Fleuriot ile Hôtel-Dieu Hastanesi’nin başcerrahı Achille-Cléophas Flaubert’in ortanca çocuğu olarak Rouen’da doğdu.

Hastane lojmanının yetersiz koşullarında mutsuz bir çocukluk geçirdi. Rouen Koleji’nde okuduğu yıllarda edebiyata ilgi duymaya başladı.

1834’te arkadaşı Ernest Chevalier ile birlikte Art et Progrès adında bir dergi çıkarmaya başladı. Paris’te hukuk okuduğu dönemde Flaubert yoğun bir şekilde yazdı.

Bir Delinin Anıları, Smarh ve Kasım bu dönemin ürünleridir. 1836 yılında, Trouville’de, o sırada yirmi altı yaşında olan Elisa Schlésinger ile tanıştı ve hayatı boyunca uzaktan da olsa ona aşık kaldı.

Duygusal Eğitim'in başlangıcı

Schlésinger, Flaubert’in daha sonra kaleme alacağı Duygusal Eğitim’deki Marie Arnoux karakterinin de temel ilham kaynağıdır.

1844’te, Flaubert ilk sara krizini geçirdi. Babasının derslerini bırakmasında ısrar etmesi üzerine Rouen yakınlarındaki Croisset’ye, aile evine döndü.

1845’te Duygusal Eğitim’in ilk taslağını bitirdi ve ailesiyle beraber çıktığı bir İtalya seyahatinde, Cenova’da görüp derinden etkilendiği bir Brueghel tablosunun verdiği ilhamla Ermiş Antonius ve Şeytan’ı yazmaya başladı.

Sayfa: 536

Yazı yazarak geçirilen bir hayat

1846’da birkaç hafta arayla babası ve kız kardeşini kaybetti ve yeğeninin bakımını üstlendi. Babasından kalan yüklü miras sayesinde tüm zamanını yazı yazarak geçirmeye karar verdi.

Aynı yıl, on yıl süresince çalkantılı bir ilişki yaşayacağı Louise Colet ile tanıştı. Flaubert daha sonra Maxime du Camp ile birlikte yaklaşık iki senelik bir Yakın Doğu seyahatine çıktı.

Kült roman: Madam Bovary

Croisset’ye dönüşünden üç ay sonra, 1851 Eylülü’nde Madam Bovary’i yazmaya başladı. Kitabı 1856 baharında bitirecekti.

Flaubert’in bu dönemdeki mektuplaşmaları, özellikle de uzatmalı sevgilisi Louise Colet ile olanlar hayli ilginçtir ve rahatlıkla Flaubert’in eserleri arasında sayılabilir. Colet ile aralarındaki fırtınalı ilişki, aralıklarla 1846’dan 1854’e kadar sürdü.

Sayfa: 431

Modern burjuva

Flaubert’e 1857’de Madam Bovary’nin gayri ahlakiliği suçlamasıyla dava açıldı. Dava toplumda büyük yankı uyandırdı ve romanın geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

Flaubert, dava sonunda hakkındaki suçlamalardan aklandı. 1857’nin sonlarına doğru, başlardaki adı Kartaca olan Salambo’yu yazmaya koyuldu.

Son taslağını 1864-1869 yılları arasında yazdığı Duygusal Eğitim’le beraber modern, burjuva konularına geri döndü.

Sayfa: 574

Yeni gerçekçi ekolün öncüsü

Yeni gerçekçi ekolün öncüsü olarak kabul edilmeye başlanan Flaubert, Croisset’de ve Paris’te dönemin pek çok önemli edebiyatçısıyla bir araya geliyordu.

Bunların başlıcaları Théophile Gautier, Goncourt Kardeşler, George Sand, Turgenyev, Emile Zola ve Guy de Maupassant’dı. Bitiremeyeceği son projesi Bouvard ve Pécuchet’yi yazmaya 1874’te başladı.

Sayfa: 156

Gustave Flaubert öldü

Para sıkıntısı yüzünden projeye iki sene ara verip, 1877’de yayınlanacak olan Üç Hikâye’yi kaleme aldı. Flaubert, 8 Mayıs 1880 günü, beyin kanaması sonucu Croisset’de öldü. Cenazesi Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant gibi yazarların katıldığı törenle Rouen Mezarlığı’na defnedildi.