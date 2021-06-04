İngiliz romancı Edward Carey’nin Minik: Madam Tussaud’nun Olağanüstü Hayatı adlı kitabı, Hilal Dikmen çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

1761’de, İsviçre’nin bir köyünde ufacık, tuhaf görünüşlü, Marie adında bir kız doğacak.

Büyüdüğünde kendini Madam Tussaud’ya dönüştürecek bu minik kız, ailesinin ölümünden sonra sıradışı bir balmumu heykeltıraşının yanında çıraklık edecek ve böylece yolu, zorba bir dul ve onun sessiz, solgun oğluyla tanışacağı Paris’in biçimsiz sokaklarına düşecek.

Marie yeni dostlarıyla birlikte, harabe durumdaki bir oteli balmumu büstlerin sergilendiği bir salona dönüştürecek ve bu sergileriyle bir sansasyon yaratırken, sanatsal becerilerinin ünü de gittikçe yayılacak elbette.

PARİS DEVRİM ATEŞİYLE...

Hatta Versailles Sarayı’na bile çağrılacak, Marie Antoinette’e danışmanlık edecek, prenses doğum yaptığı sırada onun hayatını da kurtaracak. Hem de saray duvarlarının dışındaki Paris devrim ateşiyle keşmekeş içindeyken.





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SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE

Edward Carey’nin, Devrim Paris’inde hem kraliyet yanlıları hem de radikallerle ahbaplık eden hırslı bir vizyoneri, efsanevi Madam Tussaud’yu anlattığı Minik, sanata, sınıf çatışmasına, iradeye ve sevdiklerimize nasıl tutunduğumuza dair, gösterişli geçit törenlerine benzeyen cazibeli bir roman ve çarpık, dehşetli, sürükleyici bir hikâye.

Edward Carey

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Bu büyülü romanı kaçırmayın! Balmumu heykelleriyle nam salan Madame Tussaud hayat öyküsünü kendi ağzından anlatıyor." Margaret Atwood



"Sıradışı bir atmosfer, ürkütücü bir mizah, coşku dolu bir anlatı. Kaçırılmaması gereken bir kitap." Olga Tokarczuk



"Minik, insan doğasının sıcaklığı, coşkusu, neşesi, kederi ve tuhaflıklarına dair son derece samimi bir eser. Yazarın elinde, insan yüreğinin gizemlerini gösteren bir değnek var sanki." Kelly Link

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com