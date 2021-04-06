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    Mahalle okulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi

    Ebru Dorman’ın yazdığı Hayallerin Ötesinde Yaşamak Destek Yayınları’ndan çıktı.
    • Özel İçerik
    • 06.04.2021 - 14:10
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    Mahalle okulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi

    Dünya Devlerini Yöneten 50 Türk Yönetici” arasında anılan ve üst düzey yöneticiliğinin yanında hayatı da dolu dolu yaşadığına inanan Ebru Dorman, hem gençler hem de karar noktasında olan herkes için samimi bir sohbet havasında kaleme aldığı bu kitabı ile bir yandan kılavuz niteliğinde pratik bilgiler veriyor, bir yandan da olası zorluklara yönelik harika çözümler sunuyor.

    BAŞARI DOLU 25 YIL

    Mahalle ilkokulundan Harvard’a uzanan ilham dolu eğitim yolculuğunu; 17 yılı yurtdışında geçen ve başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyerini; başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerini; girişimcilik ve fırsat eşitliği konularındaki tecrübelerini paylaşıyor.

    Mahalle okulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi #1

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    Sayfa: 168

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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