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    Mahir Ünsal Eriş'in Dünya Bu Kadar romanı

    Mahir Ünsal Eriş'in ilk romanı Dünya Bu Kadar yayınlandığında oldukça beğenilmişti. Kitap, yeni baskısıyla yeniden okurların karşısına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:03
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    Mahir Ünsal Eriş'in Dünya Bu Kadar romanı

    Dünya Bu Kadar Mahir Ünsal Eriş'in ilk romanı. Gelgelelim onun öykü dünyasına sıkı sıkıya bağlı bir roman bu. Bir ikindi kahvaltısına gelemeyen Güneş'in hikâyesiyle yola koyulan yazar geri dönüşlerle, sıçramalarla Güneş'in anne babası Turan Bey ve Mükerrem Hanım'a, Kore Savaşı yıllarına, Yalova Depremi'ne, Hasan Fehmi Bey'e; evlere ansiklopedi satan Korhan'la Fevziye'den bu ansiklopedilerin yayıncısı Nuri'ye; kaymakam beyin kızı Yeliz'den Şelhum Asteğmen'e ve daha pek çok figür ve yaşantıya sahne açıyor.

    DÜNYAMIZDAKİ YOLCULUK

    Karakterden karaktere, andan âna, mekândan mekâna geçerek yıllara yayılan, tesadüflerin peşi sıra geldiği bu kanlı canlı romanda hayat kesitleri, kumdaki ayak izleri gibi doğallıkla kesişerek bir bütünde birleştiriliyor. Dünya Bu Kadar, hem alabildiğine yaratıcı olay örgüsü hem satırlarından ışıyan enerjisi hem de benzersiz duyarlılığıyla edebiyat dünyamızdaki yolculuğuna devam ediyor.

    Mahir Ünsal Eriş in Dünya Bu Kadar romanı #1

    Sayfa: 200

    KİTAPTAN

    "Dünyada her güzel şey, renkli balonlar gibi neşeyle oradan oraya salınırken hayatın dikenlerinden birine değip yok olmak zorunda mı? Birini sevmek, onunla mutlu olmak neden bu kadar imkânsız? Kendini dünyanın geri kalanından ayrı bir yere koyup birbirini seven iki insanın bir arada durabilmesi, neden bu iki insan dışındaki her şeye bağlı?"


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