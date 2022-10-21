Mahir Ünsal Eriş'ten polisiye ve macera kitabı: Gaip

Sevilen kitapların yazarı Mahir Ünal Eriş'in yeni kitabı olan Gaip, polisiye ve macera dolu bir okuma sunuyor.

İlk olarak Storytel'de sesli kitap olarak tefrika edilen Gaip, Mundi Kitap etiketiyle, şimdi basılı formatta okurlarla bir arada...

Bir trafik kazasında hafızanızı kaybetmek, sizin için yepyeni bir hayat ihtimalinin kapısını aralar mı? Babalar ve oğulları arasındaki ezel ebed gerginliklerden bir huzur ihtimali çıkar mı? Tüm bunların kayıp Barnabas İncili'yle alakası ne peki?

Kötülüğün doğasına dokunmak

Mahir Ünsal Eriş, Gaip'te aileden memlekete, hafızadan siyasete köprüler kurarak ilerliyor. Kötülüğün doğasına dokunurken alışıldık kalıpları bir kenara bırakıyor.

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Değerlere ihanet etmek

Değerlerimize ihanet etmek ağır bir yük de, hatırlanması gerekenleri unutmak başka bir ihanet değil mi? Merakımıza bir fener gibi sarılırsak belki de yolu bulabiliriz…